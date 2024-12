Sospesi i lavori pubblici per il periodo prenatalizio, Padovano: "Comune sensibile"

"La Fipe Confcommercio e il settore Moda della Confcommercio di Pescara intendono ringraziare il sindaco Carlo Masci per la sensibilità e comprensione dimostrata in merito alle quattro richieste da noi fatte in merito al commercio". Così il presidente della Fipe-Confcommercio Pescara Riccardo Padovano.

“Noi - aggiunge - non ci permettiamo di dare consigli alla politica ma vogliamo tutelare i nostri associati e chi svolge una attività economica e commerciale nella nostra città. Nell'amministrazione comunale abbiamo sempre trovato un interlocutore importante e sensibile alle richieste della categoria sopratutto in quelle settimane che precedono il Natale e che sono le settimane più importanti dell'anno a livello di affari. Il 26 novembre avevamo chiesto a tal proposito al Comune di Pescara e alla Prefettura se poteva esserci la possibilità di spostare l'orario della gara di calcio Ternana-Pescara di domenica 22 dicembre dalle 19.30 alle 15 e questo provvedimento è stato accolto”.

Poi Padovano ricorda: "Avevamo chiesto all'amministrazione comunale di sospendere i lavori in via Caravaggio perché questi lavori stavano diventando un danno per l'economia cittadina a e la nostra richiesta è stata accolta. Avevamo chiesto di sospendere nel periodo natalizio tutti i lavori pubblici in città e di verificare se ci fossero le condizioni per poter trovare nuovi parcheggi da Corso Vittorio Emanuele fino a Piazza San Francesco e i nuovi parcheggi sono stati trovati per poter aiutare i commercianti e gli acquirenti nel centro commerciale naturale. Avevamo chiesto infine di poter sospendere i lavori dell'Aca nell'area antistante lo stadio Adriatico per la realizzazione di una vasca di prime piogge, in una zona dove si svolge come noto il lunedì il mercato degli ambulanti, e ci è stato detto che ci sarà la sospensione, per cui lunedì prossimo dunque gli ambulanti potranno tornare ad avere l'area a disposizione e dunque come Federmoda e Confcommercio Pescara non ci resta - conclude Padovano - che fare un plauso all'amministrazione comunale di Pescara per la sensibilità dimostrata verso il commercio cittadino".