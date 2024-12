"Alla scoperta di Mario Pomilio" alla Scuola Macondo

Oggi alle ore 18 la Scuola Macondo (via C. De Cesaris 36) ospita un evento speciale dal titolo "Alla scoperta di Mario Pomilio". Durante questa lezione-evento gratuita, tenuta da Daniele Di Francesco, sarà possibile esplorare la vita e le opere di Pomilio, scrittore, saggista e giornalista italiano, e soprattutto qual è l'impatto che ha avuto sulla letteratura italiana.

Ci sarà uno speciale focus su "Il Natale del 1833", che ha vinto il Premio Strega e raggiunto oltre 30 edizioni. "Il Natale del 1833" prende avvio dall'omonima lirica del Manzoni, abbozzata quasi di getto sull'onda del dolore causatogli dalla morte della prima moglie e rimasta incompiuta nonostante i ripetuti tentativi per ultimarla. Il protagonista è proprio lui, Manzoni, esplorato nel suo dramma d'uomo e in una "crisi di fede entro la fede" divenuta crisi creativa e preludio al suo silenzio di scrittore: Pomilio ne ricrea la vicenda in un libero gioco di verità e d'invenzione.

"Quello che proporremo – spiega Elisa Quinto della Scuola Macondo – è un evento poco convenzionale ma di grande impatto poiché verrà trattato un personaggio abruzzese poco conosciuto qual è Mario Pomilio che con le sue domande e le sue inquietudini è stato un grande testimone del Novecento ed il suo messaggio è ancora attuale".

È necessaria la prenotazione al 370.3525381; mail: scuolamacondo@gmail.com. Le pagine social sono al tag @scuolamacondo.