Porta a porta, circa 700 i kit che Ambiente spa ha già consegnato ai cittadini

Sono circa 700 i kit che Ambiente spa ha già consegnato ai cittadini – tra utenze domestiche e uffici – per l’avvio del servizio di raccolta porta a porta, che sarà esteso dal 3 marzo anche nella zona nord della città. La distribuzione del materiale è in corso in via Cavour 35 e proseguirà fino al 4 maggio, dal martedì alla domenica, dalle 13 alle 19. Dal 4 marzo al 13 aprile sarà attivo anche un secondo punto di distribuzione, in piazza dello Spirito Santo 37, dal martedì alla domenica, dalle 13 alle 19. I punti distribuzione sono rivolti all’utenza domestica e a quella non domestica (quella non situata a piano terra degli immobili, mentre quella a piano terra viene contattata direttamente da Ambiente spa per la consegna a domicilio).

Per le persone non autosufficienti o a ridotta mobilità, è prevista la consegna a domicilio. Nei primi giorni, sono state consegnate a domicilio attrezzature a circa 150 utenze commerciali. Ieri, poi, Ambiente spa ha organizzato al teatro Cordova di viale Bovio 446 il primo dei cinque incontri pubblici finalizzati ad illustrare ai cittadini le modalità di raccolta dei rifiuti porta a porta e per rispondere ai quesiti degli utenti. C’erano, con il presidente di Ambiente Ricardo Chiavaroli, il tecnici della società, il sindaco Carlo Masci e l’assessore Cristian Orta.

Il prossimo incontro si svolgerà martedì 25 febbraio, dalle ore 18:30 alle ore 20, e a seguire sono programmati quelli del 26 e 27 febbraio e del 3 marzo.

Dal 3 marzo, e poi ancora dal 24 marzo, a seconda delle due zone individuate da Ambiente spa per l’estensione del porta a porta, spariranno gradualmente i cassonetti stradali. La prima zona è quella del quadrilatero compreso tra via Solferino (esclusa), via Tiepolo (esclusa), rilevato ferroviario, via Michelangelo, via Muzii (esclusa) e viale della Riviera. La seconda zona è quella compresa tra via Trilussa (esclusa), via Ravenna (esclusa), corso Vittorio Emanuele II (esclusa), via Michelangelo, rilevato ferroviario, lungofiume e lungomare Matteotti.

Il materiale che viene consegnato comprende mastello e sacchi (di colore diverso), con la tessera per aprire le campane stradali dove conferire il vetro. Alle utenze non domestiche a piano terra vanno invece i bidoni carrellati e/o i sacchi. Con l’avvio del porta a porta anche nella zona nord sarà realizzata una eco-piazzola, simile a quella di via Pepe) per conferire carta/cartone, plastica e lattine e secco residuo, a supporto della modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti.

“L’approccio di cittadini è positivo. Sono pronti al cambiamento e sono altrettanto pronti a recepire le nuove modalità di conferimento”, dice Chiavaroli. “D’altronde era già emerso nel sondaggio sulla Customer satisfaction (svolto da un istituto autonomo e imposto da Arera): il servizio di raccolta soddisfa più dell’80% dei cittadini, in media. E ieri abbiamo avuto l’ulteriore conferma che il tema è molto seguito e l’attività di Ambiente, per conto del Comune è apprezzata e c’è grande collaborazione dei cittadini. La presenza di sindaco e assessore - che hanno risposto alle domande dei presenti - è un segnale positivo di dialogo proficuo tra amministrazione e cittadini, per realizzare un servizio sempre più efficiente”.