"The Legend of Dire Straits": Alan Clark in esclusiva nazionale al Massimo

Venerdì 21 febbraio la stagione musicale della Società del Teatro "Luigi Barbara" prosegue con il concerto, in esclusiva nazionale, di Alan Clark, storico pianista e tastierista dei Dire Straits. Alan Clark presenta in concerto "Backstory", disco realizzato in piano solo in cui ripercorre i brani registrati con i Dire Straits e con le tante grandi star della musica con cui ha collaborato nel corso degli anni come Bob Dylan, Eric Clapton, Bee Gees, Tina Turner, Sting e Rod Stewart.

Pubblicato nel 2021 per Ponderosa Music Records, “Backstory” è un lavoro minimale ed elegante, un viaggio musicale semplice e regale, allo stesso tempo, sempre appassionato ed emozionante. Il concerto si terrà al teatro Massimo, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro. Musicista classe 1952, Alan Clark è considerato una rarità nel mondo della musica rock per la sua scelta di suonare il pianoforte classico e le tastiere in brani dalle sonorità marcatamente rock.

Con i Dire Straits, di cui è il primo e principale tastierista fino allo scioglimento, pubblica numerosi successi ed entra nella Rock&Roll Hall of Fame. Dopo aver suonato per un anno in una band su una nave da crociera che navigava nei Caraibi, Alan Clark inizia la sua carriera musicale professionista e viene coinvolto in alcune band locali intorno a Newcastle, una delle quali includeva il cantante Brian Johnson che non molto tempo dopo si sarebbe unito agli AC/DC. Dopo di che entra a far parte degli Splinter – sotto contratto con l’etichetta Dark Horse di George Harrison – e suona in concerto e sull’ultimo disco di Gallagher e Lyle.

Nel 1980, Alan Clark si unisce ai Dire Straits come primo tastierista per rimanere con la band fino allo scioglimento nei primi anni Novanta. Da quel momento, Alan Clark diventa uno dei protagonisti più importanti della scena musicale internazionale: è tastierista e direttore musicale con Tina Turner e, alla fine degli anni Ottanta, è stato uno dei membri della band di Eric Clapton, una vera e propria all-star band in cui erano presenti anche Steve Ferrone, Nathan East, Greg Phillingaines e Ray Cooper, e ha suonato con tante grandi star della musica tra cui Bob Dylan, Rod Stewart, Sting e Bee Gees.

Dall’inizio degli anni Novanta, dopo lo scioglimento dei Dire Straits, Alan Clark ha lavorato principalmente nel suo home-studio, producendo musica per film, serie televisive e documentari. In particolare, il tastierista ha coprodotto, suonato e scritto brani per i lavori recenti di Renato Zero.