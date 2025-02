Beccato con un coltello, marijuana e hashish: 40enne denunciato

Sono in corso, da parte dei carabinieri di Montesilvano, attività di polizia giudiziaria volte alla repressione delle attività contra legem con un particolare sforzo rivolto alla repressione dei reati legati allo spaccio illegale delle sostanze stupefacenti immesse sul territorio. Tali servizi effettuati dai militari del Nor di Montesilvano hanno consentito di individuare e successivamente denunciare a piede libero un uomo di 40 anni, che dovrà rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

L’operazione scaturisce dal fiuto investigativo dimostrato dai militari di una pattuglia del Nor che, durante un servizio di perlustrazione notturno, hanno notato un’auto con a bordo un individuo circolare con fare sospetto lungo via Vittorio Emanuele. I militari dell'Arma, quindi, hanno deciso di effettuare un controllo per poi procedere ad una perquisizione personale e veicolare.

In quel frangente, all’interno della vettura, è stato rinvenuto un coltello con lama della lunghezza di 7 cm, 5 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish. Tutto il materiale illecito è stato sequestrato e, una volta terminati gli atti di polizia giudiziaria, il 40enne è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di porto di armi e oggetti atti ad offendere.