Pescara ritira a Napoli il premio di "Comune Plastic Free 2025"

Sarà il vice sindaco Maria Rita Carota a ritirare domani mattina, a Napoli, il premio di "Comune Plastic Free 2025", che quest'anno ha visto la regione Abruzzo primeggiare a livello nazionale, avendo più Comuni Plastic Free rispetto tutte le altre, con ben 16 enti premiati. La cerimonia si svolgerà al Teatro Mediterraneo di Napoli, sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Napoli. Il riconoscimento a forma di tartaruga è stato ideato dall'organizzazione di volontariato Plastic Free (il fondatore e presidente è Luca De Gaetano), impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica e che quest'anno ha "promosso" 122 amministrazioni locali, tutte quelle che hanno superato la valutazione del comitato interno alla Onlus.

La selezione è basata su 20 punti, attinenti alle misure promosse in quattro macro-aree, così raggruppate: contrasto all'inciviltà sul fronte ambientale, attività virtuose sul territorio, gestione dei rifiuti urbani e collaborazione con Plastic Free. Oltre al Trofeo sarà consegnato al Comune di Pescara, e a tutti gli altri premiati, anche l'attestato che testimonia il livello di virtuosità. "L'appuntamento di domani, che segue la proclamazione avvenuta nelle scorse settimane, con il nome di Pescara che si è distinto a livello locale e nazionale, sarà anche l'occasione per annunciare un appuntamento che è stato organizzato per i prossimi giorni, cioè martedì 11 marzo, alle 9:30, con gli studenti, per una passeggiata ecologica. Seguiranno, nelle prossime settimane, altre passeggiate ecologiche, sempre con le scuole di Pescara che hanno aderito a Eco schools, per sensibilizzare la popolazione sui temi e sugli obiettivi di Plastic Free, che abbiamo sposato in pieno come Comune", dicono il sindaco Carlo Masci e l'assessore Cristian Orta.

"Per l'11 marzo abbiamo scelto un luogo simbolico di Pescara, la Pineta dannunziana, per coinvolgere i cittadini nel nostro polmone verde per eccellenza", proseguono sindaco e assessore chiedendo "la collaborazione di tutti, dalle aziende alle famiglie, per rendere Pescara una città sempre più attenta ai temi ambientali".

"E' un onore rappresentare Pescara a livello nazionale", dice il vice sindaco Carota alla vigilia della premiazione. "Il nostro impegno per l'ambiente prosegue e si rafforza e il trofeo che ci sarà consegnato domani è un ulteriore riconoscimento dei progetti attivati in città, dalla raccolta differenziata, anche attraverso il porta a porta, che proseguono e si ampliano proprio in questo periodo, fino alla Bandiera Blu che ci accompagna da quattro anni, valorizza la spiaggia pescarese e le attività balneari che la contraddistinguono e ci sta facendo entrare nelle scuole, per informare ed istruire i più giovani al rispetto per l'ambiente. Contiamo sull'impegno di tutti, per essere sempre più virtuosi, con il desiderio di tutelare il nostro territorio e di lasciare ai nostri figli una città sempre più pulita e culturalmente pronta alle sfide ambientali".