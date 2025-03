Orta: "In via Castellamare Adriatico non si stanno potando gli alberi"

"In via Castellamare Adriatico non si stanno potando gli alberi ma si sta semplicemente procedendo a rimuovere ciò che interferisce sui cavi elettrici in tensione, poiché alcuni rami incombono sui cavi stessi. Ci siamo mossi su richiesta della Tua, in considerazione della messa in esercizio della filovia, con l'obiettivo di ridurre i rami che raggiungevano i cavi". Lo chiarisce l'assessore Cristian Orta, replicando alle dichiarazioni del consigliere Domenico Pettinari.

Orta prosegue dicendo che "per due alberi, invece, è stata accertata l'esistenza di due branche, e quindi non singoli rami, che si trovavano a pochi centimetri dai cavi e pertanto il personale che si sta occupando di questo intervento ha provveduto a rimuoverle. Direi che l'allarme lanciato dal consigliere Pettinari è assolutamente infondato: non so di quale scempio parli e sulla base di quali competenze muova le sue accuse al Comune circa una non meglio precisata distruzione del verde esistente della strada parco. Si tratta, per l'appunto, di una strada e come tale sarà utilizzata dalla Tua e nessuno ha mai pensato di distruggere gli alberi, né lì né altrove, checché ne dica il consigliere Pettinari. Per inciso, ma anche per chiarezza, Pescara Multiservice non è affatto coinvolta in questo intervento".