Minaccia gli addetti di un supermercato e tenta di aggredire i poliziotti, arrestato

Minaccia gli addetti di un esercizio commerciale e tenta di aggredire gli agenti per riuscire a scappare, ma viene fermato e arrestato per minacce a pubblico ufficiale. La squadra volante è intervenuta nei pressi di via Tiburtina dopo la segnalazione di un 37enne molesto all’interno di un negozio. Giunti sul posto, gli operatori della questura di Pescara hanno contattato il personale, accertando che poco prima il soggetto in questione si era presentato all’ingresso, dove aveva avuto una discussione con un addetto, minacciandolo, per poi allontanarsi velocemente.

A quel punto i poliziotti si sono messi sulle sue tracce: dopo pochi minuti hanno notato un uomo che era perfettamente corrispondente alle descrizioni ricevute. Vistosi scoperto, il 37enne ha tentato in tutti i modi di eludere il controllo, reagendo con violenza nel tentativo di guadagnare la fuga. Alla fine, però, è stato bloccato.

Solo allora gli agenti lo hanno potuto identificare, scoprendo che era già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti. Oltre all'arresto ha rimediato una denuncia per le gravi minacce verso il personale del supermercato. È stato inoltre trovato in possesso di un bastone appuntito che ha usato per minacciare i poliziotti e che è stato sequestrato.