Misure più stringenti per la movida, in arrivo una nuova ordinanza su piazza Muzii

E' prevista oggi l'uscita di una nuova ordinanza per la movida di piazza Muzii: si rende infatti necessario che il sindaco Masci emetta un'ordinanza, a seguito di quanto emerso dal tavolo tecnico, che si può riassumere come qui di seguito. Dopo l'ordinanza del Tar, l'Arta ha eseguito i rilievi dal 20 dicembre al 27 gennaio, che confermano le criticità relative al superamento dei limiti. In questo caso il PRA approvato in consiglio comunale prevede l'obbligo di intervento.

Il tavolo tecnico ha proposto all'amministrazione una serie di misure per un periodo di 45 giorni, al fine di intervenire per i superamenti, e precisamente: divieto di somministrazione all'esterno su tavoli e sedie dalle ore 24 alle ore 6 dal venerdì alla domenica; autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico fino alle 24 dei predetti giorni; divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle 24 alle 6 dei predetti giorni.

L'ordinanza avrà validità di 45 giorni, al termine dei quali, dopo ulteriori rilievi dell'Arta, se la situazione persisterà dovranno essere adottati provvedimenti più stringenti. Per questo è importante arrivare a un dialogo costruttivo con gli esercenti per favorire un "cambio di cultura". La firma del provvedimento sindacale dovrebbe avvenire nella giornata odierna.