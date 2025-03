Montesilvano, successo per la prima edizione di “Cuori in Azione: Ambiente e Inclusione”

Si è svolta in mattinata la prima edizione di “Cuori in Azione: Ambiente e Inclusione”, un evento dedicato alla tutela ambientale e all’inclusione sociale che ha visto la partecipazione attiva di cittadini, volontari e associazioni. L’iniziativa, organizzata da Plastic Free Onlus con il patrocinio del Comune di Montesilvano e il supporto di diverse realtà associative locali, ha riscosso un grande entusiasmo e una forte adesione da parte della comunità.

La giornata ha preso il via alle ore 10 nel piazzale antistante il Grand Hotel Montesilvano, dove i volontari si sono riuniti per un’azione collettiva di pulizia e rigenerazione urbana. Nel corso dell’evento sono stati raccolti 33 buste di plastica e rifiuti, 20 ingombranti e una decina di valigie ognuna dal peso di dieci chilogrammi. Complessivamente si stima di aver rimosso più di 300 kg di rifiuti dall’ambiente. Un risultato significativo che testimonia l’impegno e la sensibilità dei partecipanti verso la tutela del territorio.

L’iniziativa non si è limitata a promuovere la tutela ambientale, ma ha abbracciato anche i valori dell’inclusione e del rispetto per la diversità, rappresentando un’occasione straordinaria per unire associazioni, cittadini e istituzioni in un gesto concreto di responsabilità civica. L’ambiente e l’inclusione, infatti, sono due facce della stessa medaglia: entrambe richiedono impegno, consapevolezza e amore.

A coordinare è stato Christian De Leonardis, affiancato dai referenti Plastic Free Roberta Di Rienzo, Davide Pasetti, Monica Istoli, Anastasia Giannandrea e Manuela Carlettini. Presenti anche le associazioni partner dell’evento: La Casa Volante Blu, G.E.A.V. in Rosa, G.E.A.V. Guardie Ecologiche Ambientali, La Casa di Cristina Odv, l’associazione A.M.A. e l’associazione Orizzonte. A portare un saluto istituzionale ai partecipanti, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l’assessore all’Igiene Urbana Alessandro Pompei.

“Ringraziamo di cuore Plastic Free e tutte le associazioni che hanno aderito a questo progetto – ha dichiarato il primo cittadino – La tutela dell’ambiente e l’inclusione sono temi davvero importanti a cui teniamo molto. Agire insieme fa sicuramente la differenza e oggi siete un esempio da seguire anche per i più piccoli. Come amministrazione vogliamo continuare su questa strada di sensibilizzazione e diventare quanto prima comune “Plastic Free”.

“Una giornata dove l’unione non solo ha reso solo più pulito e vivibile il territorio di Montesilvano – ha affermato l’assessore – ma prezioso strumento per sensibilizzare i partecipanti e i cittadini sull’importanza del rispetto verso l'ambiente, verso il prossimo e verso ogni forma di diversità. E’ questo l'obiettivo dell'evento a cui abbiamo preso parte con enorme piacere”.

“Abbiamo dimostrato che unendo le forze possiamo davvero fare la differenza – ha dichiarato Christian De Leonardis, fondatore del movimento Plastic Free in Abruzzo e direttore del reparto Corporate Partnership dell’associazione – L’evento ha rappresentato non solo un’azione concreta per il nostro ambiente, ma anche un messaggio forte di inclusione e rispetto per la diversità. Ringrazio il Comune di Montesilvano per il patrocinio e tutti i partner e volontari che hanno reso possibile questa straordinaria giornata di impegno civico”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di Plastic Free Onlus per sensibilizzare la cittadinanza sulla riduzione dell’inquinamento da plastica e sulla necessità di adottare stili di vita più sostenibili. Il successo di questa prima edizione è solo l’inizio di un percorso che mira a coinvolgere sempre più persone e realtà locali in azioni concrete per un futuro più pulito e inclusivo. Attività che hanno già coinvolto molte Amministrazioni in Abruzzo, rendendola la regione che nel 2025 può vantare più “Comuni Plastic Free” in Italia: ben sedici.