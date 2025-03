Coltellata a un 16enne, giovane arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio, tentata rapina e porto abusivo di arma: con queste accuse i carabinieri hanno arrestato un giovane che la settimana scorsa, a Montesilvano, sulla strada parco, ha accoltellato un sedicenne che si era ribellato a un tentativo di rapina.

I militari dell'Arma, come si legge sull'edizione odierna del quotidiano ‘Il Centro’, sono riusciti a raccogliere contro il giovane, lui maggiorenne, indizi talmente gravi da convincere il giudice a emettere l'ordine di custodia in carcere. Il ragazzo di 16 anni raggiunto dalla coltellata, da giovedì 6 marzo, giorno dell'aggressione, è ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico.