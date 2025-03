Controlli del Nas di Pescara, chiusi quattro panifici

Negli ultimi giorni i carabinieri del Nas di Pescara hanno effettuato una serie di controlli finalizzati a garantire la sicurezza alimentare. Le attività ispettive, condotte principalmente in laboratori di panificazione e annesse rivendite, hanno fatto emergere la presenza di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali di diversi locali adibiti alla produzione e hanno indotto le competenti Autorità sanitarie ad adottare provvedimenti di sospensione per quattro esercizi. Per un'attività dell'Aquilano, oltre ad essere stata disposta la chiusura per le gravi criticità riscontrate, è stata anche prescritta la distruzione di 50 kg di alimenti vari rinvenuti in congelatori privi di indicazioni sulla tracciabilità.

Nell'ambito dei controlli è stato inoltre individuato, nell'area marsicana, un bar che utilizzava alimenti vari con data di scadenza decorsa di validità, pertanto destinati a distruzione, e che verrà sanzionato poiché non autorizzato a svolgere attività di ristorazione. Sulla costa teramana e in provincia di Pescara due attività sono state destinatarie di sanzioni per l'assenza del manuale Haccp o per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo aziendale; inoltre, viste le gravi criticità riscontrate, le stesse sono state sospese sino al ripristino di idonee condizioni igienico sanitarie. Quest'ultima sorte è toccata anche a un'attività del teatino presso cui, oltre alle gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, è stata riscontrata la presenza di animali da compagnia all'interno di un magazzino deputato a contenere alimenti.