Montesilvano: tolleranza zero contro l'abbandono rifiuti. Aumentano controlli, multe e videosorveglianza

L'amministrazione comunale di Montesilvano annuncia un giro di vite contro l'abbandono incontrollato di rifiuti su tutto il territorio. In attesa dell'individuazione della ditta che gestirà il servizio di raccolta rifiuti, l'amministrazione guidata dal sindaco Ottavio De Martinis, in sinergia con l'assessore all'Igiene Urbana Alessandro Pompei, intensifica le azioni di contrasto a questo fenomeno incivile.

La strategia prevede un aumento significativo dei controlli da parte della Polizia Locale, con pattugliamenti mirati nelle aree più critiche dove l'abbandono indiscriminato è più frequente. Parallelamente, verrà potenziato il sistema di videosorveglianza con l'installazione di nuove fotocamere nelle zone "a rischio". L'amministrazione comunale ricorda che la sanzione amministrativa per l'abbandono di rifiuti ammonta a 309 euro e che per le imprese che commettono tale illecito è prevista anche una sanzione penale, come stabilito dalla normativa vigente.

"Non possiamo più tollerare l'abbandono incontrollato dei rifiuti che deturpa diverse zone della nostra città", dichiara il sindaco Ottavio De Martinis. "Per questo motivo, insieme all'assessore Pompei, abbiamo deciso di avviare una campagna incisiva contro questi comportamenti inqualificabili. L'installazione di nuove telecamere nelle aree più problematiche è un segnale chiaro della nostra determinazione".

"L'obiettivo dell'amministrazione è implementare al più presto un sistema di sorveglianza, controllo e sanzionatorio sempre più stringente ed efficace", aggiunge l'assessore Alessandro Pompei.

“Lo facciamo per senso civico e per rispetto di quei cittadini che conferiscono correttamente i rifiuti. Siamo stanchi di assistere a scene di abbandono da parte di residenti e, purtroppo, anche di persone provenienti da altri comuni. Colgo l'occasione per rinnovare l'invito a tutti a prestare maggiore attenzione all'ambiente e alla tutela del nostro pianeta, pensando alle future generazioni e al nostro dovere di preservare e insegnare comportamenti civili. Confidiamo sempre nella collaborazione dei cittadini”.