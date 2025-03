Incidente auto-motorino, ferita una 16enneÂ [FOTO]

Paura sulla riviera nel tardo pomeriggio di oggi, 31 marzo, per uno scontro tra un'auto e un motorino. Nello specifico, l'incidente stradale ha coinvolto i due veicoli all'incrocio tra via Berardinucci e il lungomare.

Come si vede nella foto che ci è stata inviata dall'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova, Antonio Taraborrelli, poco dopo le ore 19 la macchina stava uscendo da via Berardinucci quando ha impattato contro il mezzo a due ruote, alla guida del quale c'era una ragazza di 16 anni che a causa dell'urto è caduta a terra.

Sul posto si è subito recata un'ambulanza della Misericordia. La minore, ferita, è stata trasportata in ospedale per curare le lesioni riportate. Le sue condizioni, secondo quanto risulta a PescaraNews.net, non dovrebbero tuttavia destare preoccupazione.