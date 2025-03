Avviso per la ricerca di sponsor interessati a sostenere gli eventi di primavera-estate

Il Comune di Pescara ha pubblicato l'avviso per la ricerca di sponsor interessati a sostenere, attraverso un contributo economico, le iniziative e gli eventi in programma per la stagione Primavera-Estate 2025, nel periodo maggio-agosto. L'obiettivo è di coinvolgere soggetti pubblici e privati nel finanziamento delle attività di promozione della città, contribuendo alla realizzazione di eventi di grande richiamo, tra cui:

• concerti e spettacoli;

• attività ludico-ricreative, con particolare attenzione ai bambini e ai giovani;

• manifestazioni tematiche, come la Notte Bianca dello Shopping e la Festa di Inizio Estate.

Le sponsorizzazioni previste dall'avviso sono esclusivamente di natura economica e corrispondono all'importo della somma direttamente erogata dallo sponsor. Possono presentare manifestazione d'interesse enti pubblici e privati, operatori economici (imprese, società, associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi, istituzioni in genere), nonché persone fisiche, purché non in conflitto di interessi e in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione. L'avviso resterà aperto fino al 31 luglio 2025. La manifestazione d'interesse dovrà essere inviata esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it.

“Il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di eventi in città, consente di continuare a garantire appuntamenti di qualità, rendendo partecipi direttamente i pescaresi che vogliono investire su questo aspetto”, commenta l'assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese (foto). “L'estate è alle porte e abbiamo ricevuto oltre cento proposte di appuntamenti di ogni tipo da realizzare in città. Per questo ci auguriamo che gli imprenditori, e chiunque voglia, siano sempre più a fianco al Comune per realizzare eventi di prestigio e appuntamenti di intrattenimento. La promozione della città di Pescara, passa anche attraverso cartelloni di spessore, ricchi e variegati. E per farlo, chiediamo l'intervento di tutti coloro che vogliono investire in questo ambito. C'è tempo fino al 31 luglio prossimo”, conclude Cremonese, "e sono certo che regaleremo ai pescaresi e ai turisti, un'estate di grande divertimento".

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Pescara: https://www.comune.pescara.it/node/10739.