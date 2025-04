Sei piante pericolanti nella Pineta Dannunziana, si attende l'autorizzazione per abbatterle

“Sono sei le piante pericolanti all’interno dell’area della Pineta Dannunziana che necessitano di essere abbattute per garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti, automobilisti e frequentatori della Pineta". Lo dichiarano il sindaco Carlo Masci e l’assessore comunale ai Parchi, Cristian Orta. "Poiché la competenza in merito ricade sulla Regione Abruzzo, il Comune di Pescara è in attesa dell’autorizzazione necessaria per poter procedere con le operazioni di rimozione".

"Lo stesso iter è previsto per altre piante a rischio crollo situate su proprietà private - proseguono Masci e Orta - ma che rientrano nell’area della pineta Dannunziana. Fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza, sarà pertanto prorogata l’ordinanza comunale di chiusura su alcuni tratti delle strade di via della Pineta, via D’Avalos (zona stadio) e via Elettra". La chiusura è scattata nei giorni scorsi a causa del maltempo e della caduta di alberi.

"Inoltre, tutti i parchi cittadini rimarranno chiusi fino alla fine dell’allerta meteo e del superamento del maltempo. Successivamente - concludono il sindaco e l’assessore - sarà effettuato un controllo di ogni singolo parco per garantirne la riapertura in condizioni di piena sicurezza”.