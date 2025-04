Il quartetto di Roberto Gatto completa l'edizione 2025 del Kabala, un'edizione di grande successo

Giovedì 3 aprile la stagione del Kabala si completa con il concerto Roberto Gatto 4et, formazione composta da Roberto Gatto alla batteria, Alessandro Presti alla tromba, Alfonso Santimone al pianoforte e Gabriele Evangelista al contrabbasso. Il concerto si terrà a Pescara, nella Sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo in Via delle Caserme, 58. I biglietti per il concerto sono già terminati. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito kabalaclub.it.

Roberto Gatto non è soltanto il batterista italiano più apprezzato a livello internazionale, in grado di modellare il proprio apporto secondo un’ampia gamma di stili e approcci, con collaborazioni che spaziano da Phil Woods a Franco Ambrosetti, da Enrico Rava a Franco D’Andrea. Nel corso del tempo, il musicista si è sempre più rivelato leader sensibile, capace di assemblare formazioni organiche ai propri progetti.



Con questo quartetto, egli centra in modo compiuto la propria idea elastica e aperta di jazz, i cui ingredienti sono la gioia della comunicazione musicale, la coesione e lo stimolo tra talenti di generazioni diverse, lo sguardo attento sia alle radici della grande tradizione, che all’innovazione. Le personalità coinvolte arricchiscono tale approccio, con la creatività di Alfonso Santimone e di Alessandro Presti, da tempo al fianco del batterista in esplorazioni brillanti, con la duttilità di Gabriele Evangelista, elemento ideale di una pulsante intesa ritmica a fianco della batteria di Gatto.