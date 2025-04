Riaprono i parchi cittadini dopo l’ondata di maltempo

“Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito l’Abruzzo e la città di Pescara, a partire da venerdì 4 aprile, saranno riaperti quasi tutti i parchi della città". Lo annunciano il sindaco Carlo Masci e l’assessore al Verde, Cristian Orta. “I tecnici del settore Verde del Comune e Pescara Multiservice, hanno effettuato le verifiche necessarie per giungere a questa decisione, finalizzata a garantire la sicurezza delle aree verdi".

Restano temporaneamente chiusi il parco Andersen, in via Salara Vecchia, il parco dell’Accoglienza, in via Nenni, il parco Colle del Telegrafo e la Pineta Dannunziana. “A causa delle piogge abbondanti dei giorni scorsi”, proseguono Masci e Orta, "all’interno di queste aree si sono formati ristagni d’acqua in prossimità di alcuni alberi, causando una situazione di instabilità che rende necessario un ulteriore monitoraggio per valutare gli interventi di messa in sicurezza da attuare. Le operazioni di ripristino saranno avviate nei prossimi giorni". A Villa de Riseis, invece, la chiusura si rende necessaria per consentire l'installazione dei nuovi giochi acquistati dal Comune.

Per quanto riguarda la Pineta Dannunziana, il Comune è in attesa di una risposta della Regione Abruzzo e della Soprintendenza per poter procedere alla rimozione degli alberi caduti e alla messa in sicurezza di altri pini presenti nell’area.

“Ci stiamo muovendo celermente”, concludono il primo cittadino e l’assessore, "per garantire la fruibilità dei parchi nel minor tempo possibile. Invitiamo i cittadini alla prudenza nelle aree verdi che saranno riaperte". Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nei prossimi giorni.