Picchia la moglie davanti al figlio, denunciato e allontanato

Un uomo di 30 anni è stato denunciato in libertà per il reato di maltrattamenti verso i familiari. Nei suoi confronti è stata inoltre applicata la misura dell'allontanamento d’urgenza da casa. Nel corso della settimana, in tarda mattinata, gli agenti delle volanti sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto da parte di una donna che aveva riferito di essere stata vittima di violenza fisica da parte del marito. Sul posto, gli agenti hanno constatato che la donna presentava segni di percosse sul volto.

Le violenze sarebbero avvenute mentre la donna teneva in braccio uno dei due figli minori della coppia, di pochi mesi. Secondo quanto ricostruito, le condotte violente non sarebbero state un caso sporadico, ma l'ultimo di una serie di episodi. L'allontanamento urgente dell'uomo dalla casa familiare è stato eseguito nella stessa giornata dell'intervento. Successivamente l'Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura attuata dagli agenti e ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza di allontanamento da casa con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.