Difesa della costa: interventi per quasi 2 milioni di euro

"Continua la lotta all'erosione costiera. Dopo aver avviato le attività per la realizzazione degli interventi finanziati con i fondi FSC 21/27, la giunta regionale destina ulteriori 1.836.000 euro per interventi puntuali di conservazione in vista dell'approssimarsi della stagione turistica". Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture Umberto D'Annuntiis.

"Con la programmazione degli FSC 21/27 andremo a realizzare un intervento mai effettuato in passato, che consentirà la messa in sicurezza di tutta la costa abruzzese - ha aggiunto D'Annuntiis - Con le risorse assegnate in questa riunione di giunta si dà risposta alle immediate esigenze dei Comuni al fine di consentire, nelle zone più critiche, l'avvio dell'imminente stagione balneare".

"La lotta all'erosione - ha sottolineato - rientra tra le priorità della giunta Marsilio in quanto siamo in presenza di un fenomeno che minaccia non solo le nostre infrastrutture ma anche il futuro del turismo, un settore vitale per la nostra economia regionale. Questi interventi contribuiranno anche alla salvaguardia e al rilancio della nostra costa come destinazione turistica di eccellenza".