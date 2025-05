"Ex", il singolo d'esordio di Lara Dei che anticipa il primo disco di inediti

“Dopotutto, ogni volta che qualcuno ci spezza il cuore, una parte di noi sorride, perché sa che presto nascerà una nuova canzone”: ‘Ex’ è il singolo di debutto di Lara Dei fuori ovunque su etichetta Oyà: un manifesto dolceamaro della società contemporanea, dove le relazioni si intrecciano in un eterno gioco di rimandi, desideri irrisolti e legami indefiniti.

In un mondo fatto di rapporti sospesi e storie mai davvero concluse, ‘Ex’ racconta l’incapacità e la difficoltà di chiudere un capitolo, trasformando le esperienze in un intreccio senza fine, una vera matrioska emotiva da cui sembra impossibile uscire. Con un sound che abbraccia l’indie-pop con richiami al synth pop anni ’80, il brano fonde malinconia ed energia, alternando chitarre riverberate, synth dal fascino nostalgico e un groove che invita a ballare, seppur carico di sfumature emotive. La voce di Lara Dei si muove con leggerezza, mentre, con un sorriso velato, canta verità amare che tra dolcezza e disincanto creano un contrasto magnetico e coinvolgente.

“Lavorare a 'Ex' è stato un viaggio intenso, un percorso tra ricordi, emozioni e storie vissute”, spiega la cantautrice abruzzese classe 1996. “Questo brano è fatto di frammenti di vita vera, delle esperienze delle persone che ho incontrato negli anni. In fondo, parla di tutti noi: di quella difficoltà nel lasciar andare, nel chiudere davvero un capitolo, nel dimenticare. L’ho scritto di notte, di getto, come spesso accade con le cose più sincere. L’ispirazione è arrivata dopo una chiacchierata con una cara amica, e da lì le parole hanno preso vita quasi da sole. Sono profondamente soddisfatta di come il brano si è evoluto e di come rispecchi le emozioni che volevo trasmettere. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto dell’etichetta Oyà e di Stefano Crialesi, con cui collaboro ormai da anni”.