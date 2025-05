Prosegue il servizio di Bird Control: i prossimi interventi

Prosegue il servizio di Bird Control nella città di Pescara a cura di Ambiente s.p.a., che si avvarrà della collaborazione della Falcong Srls, azienda specializzata nel settore del bird control e dell'innovazione, già impegnata negli anni passati con successo in Città. “Ripartiamo in maniera massiccia”, dichiara l’Ing. Giovanni Granati, amministratore della Falcong Srls. “La fine della stagione fredda ha portato a un incremento sensibile della popolazione di piccioni, con picchi proprio ora, in primavera, a causa dell’intensificarsi delle nidificazioni. Il nuovo piano sarà più tecnologico e capillare che mai”. Il progetto prevede almeno 10 interventi mensili, con un approccio multidisciplinare che non si limita al semplice allontanamento ma punta allo studio comportamentale e ambientale degli uccelli urbani.

“La novità assoluta sarà l’utilizzo di scanner termici e multispettrali, oltre che droni e aste telescopiche con inserti robotizzati (utilizzate in spazi dove non è possibile il sorvolo con droni), aggiunge la Dott.ssa Anna Jitariuc, esperta in etologia e biocontenimento, “queste tecnologie ci permetteranno di individuare con estrema precisione le aree scelte dai piccioni per annidarsi, spesso legate a fonti di calore o di luce, per poi intervenire in maniera mirata e non invasiva anche in maniera predittiva.” Se da un lato i falchi resteranno operativi in alcune aree dove il volo è consentito, Falcong si orienta sempre più verso l’impiego di droni, dissuasori laser, ultrasuoni e repellenti biologici naturali.

“I falchi stanno progressivamente uscendo dal nostro concetto operativo - spiega l'Ing. Granati - poiché presentano limiti significativi sia nello spazio sia nel tempo, come sottolinea anche ISPRA. Questi rapaci necessitano di continuità, spazio adeguato e condizioni ambientali ideali per esprimere al meglio la loro efficacia. Inoltre, la dissuasione offerta dai falchi risulta essere solo temporanea e di intensità limitata, obbligando inevitabilmente a integrare il loro utilizzo con altre soluzioni per ottenere risultati soddisfacenti. Oggi, invece, la tecnologia ci mette a disposizione strumenti più flessibili, facilmente implementabili e meno vincolanti”. Le soluzioni innovative adottate da Falcong, e che hanno indotto Ambiente s.p.a. a sceglierli come partner, nascono da un’attenta attività di ricerca e sviluppo interna, che ha portato l’azienda ad affermarsi anche a livello europeo come punto di riferimento nell’ambito della dissuasione etica e tecnologica.

“Studiare il comportamento del piccione urbano è fondamentale”, continua la Dott.ssa Jitariuc. “Si tratta di una specie che vive a strettissimo contatto con l’uomo e può veicolare rischi sanitari, compresa l’aviaria. Per questo agire in modo preventivo è una forma di tutela per tutta la collettività.” “L’obiettivo rimane chiaro: proteggere l’ambiente urbano e la salute pubblica, nel pieno rispetto degli animali e delle normative. La dissuasione avviene senza arrecare danno ai volatili, rendendo semplicemente inospitali gli spazi sensibili, nel rispetto di un’etica condivisa”. “Il nostro lavoro non è solo tecnico, è culturale”, conclude Granati. “È una visione moderna di convivenza tra uomo e natura, dove la tecnologia diventa alleata della sostenibilità.” Il calendario degli interventi a Pescara (che rappresenta un modello replicabile per molte città italiane ed europee) relativo al mese di maggio e poi ai mesi successivi sarà disponibile a breve sul sito www.ambientespa.net e sul sito del Comune di Pescara.

Di seguito, il calendario degli interventi per il mese di maggio 2025:

• Martedì 6

• Giovedì 8

• Martedì 13

• Giovedì 15

• Martedì 20

• Giovedì 22

• Venerdì 23

• Martedì 27

• Giovedì 29

• Venerdì 30