133mila euro per superare le problematiche igienico sanitarie nei fabbricati Erp in costruzione in via Tronto

Con 23 voti favorevoli il Consiglio comunale ha approvato oggi la delibera che destina circa 133mila euro ai lavori di somma urgenza per superare le problematiche igienico sanitarie nei fabbricati Erp in costruzione in via Tronto, angolo via Tavo, e nell’area di pertinenza.

“Ringrazio il sindaco, la giunta e i consiglieri comunali per aver creduto a questo intervento”, dice soddisfatto l’assessore Alfredo Cremonese (foto), spiegando l’importanza dell’intervento e del progetto che l'assessorato sta portando avanti. “La premessa è che abbiamo costituito un gruppo di lavoro per far riprendere i lavori e completare i due edifici, bloccati da due contenziosi con le ditte che si erano aggiudicate le opere di realizzazione. Nelle more, provvediamo a bonificare l’area del cantiere dal degrado che si è creato in questi venti anni, bloccando gli accessi, e facciamo anche qualcosa di più, per cambiare il volto della zona. Nello specifico, riapriamo e riasfaltiamo via Trigno, una strada che è stata chiusa alle auto e invasa dal cantiere, e riapriamo la zona retrostante ai due edifici, che dà su via Tavo, uno spazio che era luogo di incontro e che poi è stata occupata da questo intervento e sottratta ai residenti della zona. Una riqualificazione mai pensata prima che ora diventa realtà, a beneficio di chi vive nelle abitazioni vicine".