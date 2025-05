Potenziati gli interventi di sfalcio, riapre la Pineta dannunziana

"I lavori di sfalcio del verde promossi dal Comune di Pescara sono stati potenziati, con l'intervento di un'altra ditta, subito dopo l'innalzamento delle temperature". A darne notizia è l'assessore Cristian Orta, che dà conto delle operazioni effettuate in questi giorni sul territorio.

"La squadra del settore Verde del Comune si stanno occupando, da tre giorni, delle rotatorie della città, partendo da viale Marconi per poi passare a via Celommi e San Silvestro Spiaggia, già ripulite, e proseguiranno anche la prossima settimana, sempre sulle rotatorie. Il personale e i mezzi della ditta esterna sono entrati in azione invece in via Caduti di Nassiriya, via Fonte Borea, nella zona del Ponte delle Libertà, da completare domani insieme alla pista ciclabile del lungofiume (di fronte all'ex draga). Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane nella zona dei Colli, mentre un'altra ditta si sta occupando di Porta Nuova e se oggi è stata impegnata a San Silvestro domani sarà nell'area di San Silvestro Spiaggia. Una terza ditta è deputata solo all'area centrale".

Oggi invece, fa sapere Orta, "riaprirà la Pineta dannunziana (comparti 3 e 4, fatta eccezione per la pista podistica del comparto 3), dopo tutti i controlli e gli interventi di sistemazione dei sentieri, e nei prossimi giorni saranno fruibili i nuovi giochi acquistati dall'amministrazione. Nel comparto 2, che era stato in parte già riaperto, la fruizione resta parziale, come indicato dai cartelli di limitazione. Il mio ringraziamento, conclude Orta, "va a tutti coloro che sono impegnati a garantire il decoro degli spazi verdi della città".