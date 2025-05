SanitÃ , Licheri (Sinistra Italiana): "Giunta Marsilio bocciata"

"Tanto precisi e veloci ad aumentare le tasse e a programmare tagli a settori strategici, come cultura, politiche giovanili e lavoro, non altrettanto nel pianificare un rientro dal buco della sanità in modo accurato". Così Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana Abruzzo, alla luce della bocciatura da parte del collegio dei revisori dei conti della Regione sul Ddl di copertura del Disavanzo del Servizio Sanitario Regionale.

"Al danno la beffa: la giunta Marsilio chiede un sacrificio insostenibile agli abruzzesi, mentre manifesta una gestione carente, anche nella documentazione che risulterebbe insufficiente per le verifiche e i controlli di legge, mancando documenti essenziali, che non consentirebbero di esprimere un giudizio tecnico sulle manovre proposte. Arrivati a una seconda legislatura, sono chiare le responsabilità di Marsilio e della sua maggioranza di centrodestra, nella gestione della sanità: questo ormai è un fallimento certificato sotto gli occhi di tutti".