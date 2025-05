Scuola Michetti, via libera della giunta al progetto esecutivo per la ripresa dei lavori

E’ arrivato ieri il via libera della Giunta comunale al progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico e antincendio della scuola statale Michetti di via del Circuito, finanziati con fondi Pnrr. L’importo complessivo è di 1.518.885,23 euro (di cui 288.885,23 euro sono le somme che la società a cui erano stati affidati i lavori nel 2021 deve al Comune di Pescara a seguito della rescissione del contratto, avvenuta a settembre 2024).

La notizia dell’approvazione viene data dall’assessore alla Pubblica Istruzione Valeria Toppetti (foto), che vede ciò come un ulteriore step del lavoro avviato dal suo insediamento su questo fronte, tenendo conto che si tratta di una vicenda complessa, partita nel 2021, e poi bloccata a causa dell'inadempienza della ditta.

Ora, spiega Toppetti, gli uffici sono impegnati sul passaggio successivo, vale a dire la gara per l’affidamento di questo intervento e, quindi, la sua ripresa, per completare i lavori e restituire la scuola alla comunità. "L’impegno nell’edilizia scolastica è costante e massimo, da parte della nostra amministrazione, in un panorama di plessi scolastici che, nella nostra città, superano il numero di 60 fabbricati popolati da migliaia di studenti", dichiara l'assessore Toppetti.

"Ci sono oltre dieci cantieri aperti ed interessati dagli interventi con i fondi PNRR e in questi mesi mi sono occupata di monitorare ed indirizzare le attività edilizie che, in alcuni casi, come nel caso del cantiere Michetti, hanno presentato particolari criticità. Per la Michetti paghiamo lo scotto, indipendente dal lavoro puntuale svolto dalla amministrazione e dagli uffici, di un gravissimo inadempimento da parte della società che si è aggiudicata all’epoca i lavori rispetto alla quale è stato complesso ed arduo formalizzare persino la risoluzione contrattuale finalmente siglata nello scorso autunno cui è seguita la realizzazione di un progetto che ha necessitato di numerose verifiche per la natura dell’intervento e per le situazioni venutesi a creare nel corso dei lavori che certamente saranno oggetto di un giudizio di risarcimento danni in favore della amministrazione anche per il grave danno arrecato rispetto alla conclusione dei lavori edili. Ogni giorno sono in contatto con la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 4, Prof. Daniela Morgione, per gestire questo tempo in cui gli alunni della scuola Michetti sono ospitati nel plesso di Villa Fabio, sede che stiamo attenzionando con molti interventi per la migliore tutela dei bambini e dei docenti che lì svolgono l’attività didattica. Ora dobbiamo puntare al bando per affidare ad una nuova ditta per restituire al più presto alla comunità cittadina un plesso importante".