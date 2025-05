Domenica 11 maggio torna a Pescara l’evento Uisp “Bicincittà”

Domenica 11 maggio, in piazza della Rinascita, torna “Bicincittà”, alla sua 39esima edizione. Un'iniziativa organizzata dalla Uisp e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dalla Regione Abruzzo e dall’assessorato allo Sport del Comune di Pescara. L’evento è stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, in Comune. “Ogni anno Bicincittà promuove il rispetto per l'ambiente, una migliore qualità dell'aria e l'uso della bicicletta. Anche quest’anno i temi sono quelli della sostenibilità, della solidarietà e dell’inclusione. Un’iniziativa che cresce costantemente, grazie al coinvolgimento delle istituzioni, delle scuole, delle associazioni e dei cittadini”: queste le parole di Patrizia Martelli, assessore allo Sport del Comune di Pescara, che ha annunciato l'edizione di Bicincittà.

Con questa iniziativa, 59 città italiane saranno invase da oltre 50mila persone di tutte le età che passeggeranno in bicicletta. A Pescara, si partirà alle 10 da Piazza della Rinascita attraversando il percorso che prevede il passaggio su via Nicola Fabrizi, via Piero Gobetti, via Raffaele Paolucci, Madonnina, lungomare Giacomo Matteotti, Nave Di Cascella, viale della Riviera, rotonda Paolucci, via Camillo Benso Conte di Cavour, viale John Fitzgerald Kennedy, piazza San Francesco, viale Regina Margherita per tornare e terminare il percorso in piazza della Rinascita.

Per l’iscrizione ci si potrà recare già sabato, 10 maggio 2025, dalle 18:00 alle 20:00, in piazza della Rinascita per singoli e gruppi (potendo anche scegliere la taglia della maglietta), o il giorno stesso della gara (prendendo le magliette con le taglie rimaste), fornendo il proprio nome, cognome e per gli alunni, gli insegnanti e i loro famigliari, anche il nome della scuola di appartenenza. Si potrà anche fare una donazione (quota libera) che sarà in parte devoluta in beneficenza alle associazioni del territorio, che sono: Si può fare, Diversuguali, S.O.S. Autismo e Uguali nello sport di Giuliano Visini.

“Noi promuoviamo queste iniziative convintamente” – ha commentato il sindaco, Carlo Masci. “Bicincittà ci ha dato una mano concreta a far cambiare le proprie abitudini, iniziando a promuovere una mobilità sempre più sostenibile. L’uso della bicicletta ci ha dato l’opportunità di lavorare per raggiungere i 50km di piste ciclabili esistenti in città. L’auspicio è che sempre più persone possano utilizzare la bicicletta per i propri spostamenti. A me – conclude Masci – non resta che ringraziare Bicincittà e invito tutti ad iscriversi e godersi una bella domenica a Pescara in sella alla propria bici”.

“Voglio ringraziare Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo che ha patrocinato, anche quest’anno, l’iniziativa”, ha dichiarato l’assessore Martelli. “Grazie al suo contributo abbiamo potuto acquistare 1400 magliette, che saranno consegnate sabato ai partecipanti. Bicincittà rappresenta per me un fiore all’occhiello di Pescara. Un evento che coniuga sport, salute, sostenibilità e inclusione sociale non può che essere accolto e sostenuto”, ha concluso l'assessore.

Questo invece il commento del Presidente della Uisp Abruzzo, Silvio Luciani: “Sono orgoglioso di essere il presidente della Uisp, specialmente in queste occasioni. Bicincittà è cresciuta di anno in anno, aumentando sempre la partecipazione e diventando praticamente una certezza, tra gli eventi pescaresi. Ringrazio le scuole e le istituzioni per averci aiutato e ringrazio tutta la Uisp e le associazioni perché sono il motore di questa splendida iniziativa”.

Così, Luciano Ferrero, dirigente Uisp: “Per quanto riguarda la viabilità dell’intero percorso, interesseremo le vie indicate per circa un’ora e mezza in modo da rientrare in piazza della Rinascita entro le 11:30. Non ci saranno chiusure o divieti, perché saremo supportati dalla Protezione Civile e dai volontari che chiuderanno i tratti delle vie interessate solo nel momento del passaggio della carovana. Una volta superato ogni tratto, la strada sarà riaperta".

Cristina Tarquini, responsabile del progetto scolastico di Bicincittà, ha dichiarato: “L’organizzazione di questo evento è molto complessa. Le scuole hanno aderito con grande entusiasmo al concorso di idee e lo hanno fatto tutti gli studenti, dai più piccoli agli universitari. Sono stati presentati dei lavori che saranno affissi in piazza della Rinascita, il giorno della pedalata”.

I progetti proposti quest’anno abbracciano più ambiti, gli alunni e i loro insegnanti hanno scelto le tematiche più congeniali.

AREE TEMATICHE PROGETTI PER LA SCUOLA

1) TEMI ‘GRAFICO-PUBBLICITARI’

Gli alunni hanno realizzato

•⁠ ⁠uno slogan per BICINCITTÀ

•⁠ ⁠un logo per BICINCITTÀ

•⁠ ⁠una brochure per far conoscere la manifestazione BICINCITTÀ

2) TEMI ‘GIORNALISTICI’

Gli alunni hanno scritto un articolo di giornale su:

•⁠ ⁠la storia della bicicletta

•⁠ ⁠un personaggio legato al mondo della bicicletta

•⁠ ⁠un’esperienza personale in bicicletta

•⁠ ⁠un’intervista immaginaria ad un ciclista famoso non più vivente

3) TEMI SULLA "SOSTENIBILITÀ’’

•⁠ ⁠La bicicletta come mezzo sostenibile per spostamenti in città e/o cicloturismo

•⁠ ⁠Cosa si fa nella nostra città per promuovere i goal n. 3,11 e 13 dell’Agenda 2030: approfondimenti e ri-flessioni sulle aree ciclo-pedonali in città, alcune iniziative come Pedibus, la realizzazione della ci-clo-stazione, il progetto Pesos (Bike-trial, Bike-sharing) e altro.

4) TEMI ‘MUSICALI’

•⁠ ⁠La bicicletta nella musica: studio ed analisi di canzoni sulla bicicletta

•⁠ ⁠Produzione di una canzone sulla bicicletta

•⁠ ⁠Realizzazione di una coreografia con una canzone sulla bicicletta

Al momento del ritiro della maglietta di Bicincittà, sarà consegnato un tagliando per partecipare all’estrazione di 4 bici Bevilacqua di cui una elettrica e una bici offerta da Radio Parsifal, media partner dell’evento. Le prime tre scuole con più iscritti riceveranno buoni libri rispettivamente di 300, 200 e 100 euro. A tutte le scuole che hanno partecipato al progetto sarà consegnata una targa ricordo.