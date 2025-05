Prende il via il servizio di disinfestazione antilarvale

Prenderà il via la prossima settimana il servizio di disinfestazione antilarvale, effettuato nelle ore diurne, che sarà seguito da quello di disinfestazione adulticida, eseguito di notte, entrambi affidati a Ambiente spa. Lo annunciano l'assessore Cristian Orta e il presidente di Ambiente spa Ricardo Chiavaroli.

La disinfestazione diurna antilarvale, realizzata con pasticche idrosolubili, comincerà lunedì (a parte alcuni interventi già realizzati in varie zone della città), e proseguirà fino alla fine di ottobre, nelle aree caratterizzate da condizioni ambientali favorevoli alla proliferazione delle larve di zanzare come, ad esempio, le zone ad elevato tasso di umidità e le aree attigue al corso fluviale, secondo un calendario messo a punto da Ambiente (e pubblicato sul sito internet all'indirizzo https://ambientespa.net/pescara/disinfestazione-e-derattizzazione).

Per le operazioni di disinfestazione antilarvale vengono impiegati operatori appositamente dedicati al servizio che provvedono al posizionamento di pasticche idrosolubili in tombini, fontane, caditoie, dove c'è il ristagno di acqua. Il servizio viene svolto ogni settimana dedicando quattro giorni alla Circoscrizione di Portanuova, due giorni alla Circoscrizione di Castellamare e due giorni alla Circoscrizione di Pescara Colli.

Viene svolta di notte, invece, l'attività di disinfestazione contro le forme alate delle zanzare, con mezzi attrezzati con atomizzatore. Il servizio consiste in cicli di erogazioni di 8 giorni e sarà svolto dedicando quattro giorni alla Circoscrizione di Portanuova, due giorni alla Circoscrizione di Castellamare e due giorni alla Circoscrizione di Pescara Colli. Il territorio di Portanuova è più esteso rispetto a quello delle altre due aree.

Il territorio della città è stato suddiviso come segue (si veda l’immagine della cartina), in base agli interventi da realizzare.

1) Portanuova, è ripartita in 4 zone, delimitate da questi perimetri:

- tracciato ferroviario adriatico, fiume Pescara, lungomare, viale L. D'Annunzio (esclusa), viale della Pineta (esclusa), via Falcone e Borsellino (incluso), via Tirino (fino tracciato ferroviario);

- viale L. D'Annunzio (inclusa), viale della Pineta (inclusa), via Falcone e Borsellino (esclusa), via Tirino, via Ofanto, via Polveriera, strada Colle Pizzuto, Strada Colle Pineta, strada Vallelunga, via Polacchi, confine sud, lungomare;

- via Tirino (inclusa), via Ofanto (inclusa), via Polveriera (inclusa), strada Colle Pizzuto (inclusa), Strada Colle Pineta (esclusa), strada Vallelunga, via Polacchi, strada vic. Colle Breccia, confine sud San Silvestro, confine ovest, via Caduti per servizio;

- via Tirino (esclusa), confine Ovest, via Tiburtina, confine ovest, via Brecciara, fiume Pescara, linea ferroviaria adriatica.

2) C'è poi l'area denominata Castellamare, divisa in due zone, dentro i seguenti perimetri:

. fiume Pescara, lungomare, via L. Muzii (esclusa), via Spiga (esclusa), tracciato ferroviario Adriatica;

. via L. Muzii (inclusa), via Spiga (inclusa) tracciato ferroviario adriatico, confine nord, lungomare.

3) Queste, invece, sono le due aree dei colli, dentro i perimetri qui indicati:

. tracciato ferroviario adriatico, fiume Pescara, confine ovest, via Colle Innamorati (esclusa), via Monte di Campli (esclusa), via del Santuario, strada Colle di Mezzo (inclusa), strada Fonte Borea Colle del Telegrafo (inclusa), strada delle Fornaci (esclusa);

. via Colle Innamorati (inclusa), via Monte di Campli (inclusa), via del Santuario, strada Colle di Mezzo (inclusa), strada Fonte Borea Colle del Telegrafo (esclusa), strada delle Fornaci (inclusa), tracciato ferroviario adriatico, confine nord, confine ovest.

Il calendario potrà essere soggetto a variazioni dovute all’andamento meteo climatico. In caso di pioggia, il trattamento adulticida sarà rimandato allo stesso giorno della settimana successiva.