Calcio: a Pescara cresce l'attesa per la gara contro la Vis Pesaro

Grande attesa in casa Pescara per la sfida di domani sera (ore 18.15) al Benelli di Pesaro per l'andata del secondo turno nazionale dei play off: tifosi mobilitati con il sold out nel settore ospiti dell'impianto marchigiano. Sul fronte formazione sembra scontato il rientro dopo la squalifica di capitan Riccardo Brosco. In difesa possibile impiego dall'inizio di Gaetano Letizia. A centrocampo ballottaggio Valzania-Meazzi. In avanti conferma per Merola e Ferraris con Bentivegna e Cangiano in lotta per l'altra maglia.

Nel pomeriggio la seduta di rifinitura a porte chiuse a Silvi nello stadio 'Ughetto Di Febo'. Il Pescara è testa di serie ed avrà ancora il vantaggio di poter giocare per due risultati su tre: per il passaggio del turno potrebbe bastare anche la parità di gol realizzati nei 180′ visto che non sono previsti i tempi supplementari. La gara di ritorno è in programma mercoledì 21 maggio alle ore 20 nello stadio Adriatico. Non è prevista la conferenza stampa prepartita del tecnico Silvio Baldini.