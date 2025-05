A Pescara il campionato europeo dei Veteran Volley [FOTO]

Da lunedì 19 a sabato 24 maggio Pescara accoglierà per la prima volta il campionato europeo dei Veteran Volley, un evento europeo di grande rilevanza, che vedrà la partecipazione di circa mille atleti veterani da tutta Europa, ex professionisti e appassionati di beach volley che arriveranno in città con circa 400 accompagnatori. Trenta le nazioni partecipanti, che si sfideranno nei campi attrezzati non solo sulla spiaggia, cioè allo Stadio del Mare di Largo Mediterraneo e allo stabilimento 4 Vele, ma anche nella piazza centrale della città, piazza della Rinascita. Stamane in Comune la presentazione.

Per la prima volta l’IVVA “Veteran Volleyball Tournaments – Age is no limit” si disputerà a Pescara, "con numeri superiori all'edizione spagnola di Palma de Maiorca e il tutto esaurito come numero di partecipanti", hanno detto gli organizzatori dell'evento sportivo che riunisce giocatori amatoriali ed ex professionisti. A promuoverlo sono stati l’assessorato allo Sport e Politiche Giovanili del Comune di Pescara, guidato dall'assessore Patrizia Martelli, e la Presidenza del Consiglio Regionale d'Abruzzo, nella persona del presidente Lorenzo Sospiri, mentre l'organizzazione è di IVVA – Veteran Volleyball, presieduta da Adam e Přemysl Kubala, in stretta collaborazione con l’Associazione 4 Vele Beach Extreme S.S.D. a.r.l. di Luigi Alfieri di Pescara.

"La manifestazione sarà un’occasione per puntare i riflettori su uno degli sport più praticati in tutto il mondo e, allo stesso tempo, per condividere i valori di solidarietà, sport, benessere e inclusione, con particolare riguardo alle nuove generazioni, che vedranno sfidarsi dei “Veteran Volley” a dimostrazione che lo sport non ha età, e che l’età non è un limite per la passione e la competizione sportiva. Gli atleti partecipanti hanno abilità incredibili, vivono con grande dedizione lo sport e credono nelle sane competizioni. Per sei giorni si affronteranno sui campi di volley e di beach volley allestiti in città, con tanta voglia di divertire e divertirsi", ha annunciato l'assessore Martelli sottolineando che si sta lavorando a questo appuntamento da sette mesi e per Pescara si tratta di "una manifestazione di altissimo livello". L’evento sarà introdotto con una festa di benvenuto e si concluderà con una cerimonia finale di chiusura del campionato.

Il sindaco Carlo Masci si è detto "fiero e orgoglioso di questo campionato: Pescara ha una tradizione, nel volley, che continua con appassionati del livello di Alfieri che hanno fatto di questa passione una ragione di vita. Ci auguriamo che quella pescarese diventi una tappa fissa e ci riempie di soddisfazione che piazza Salotto, con il suo colori, darà un'immagine dinamica di Pescara. Anche questo appuntamento dimostra che Pescara può offrire servizi e ospitare iniziative di grande richiamo, e basti pensare che superiamo i numeri di Palma de Maiorca".

Per Sospiri, che ha ringraziato il presidente della Regione Marco Marsilio e l'assessore regionale Mario Quaglieri per aver creduto in questo campionato, "piazza Salotto diventerà una location fissa per eventi del genere, prestandosi in modo sostenibile ad accogliere questo tipo di eventi. Sono certo che l’evento offrirà un grande spettacolo sportivo, sarà una grande festa per la città vedere le persone che giocano, e sentire tante lingue diverse parlarsi attraverso lo sport".

Per Adam Kubala, di IVVA – Veteran Volleyball "Pescara è una città accogliente e ha grandi potenzialità turistiche e sono sicuro che tutti coloro che verranno qui apprezzeranno questa terra, come ho fatto io. Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto e aspettiamo il via". E' pronto a questa settimana speciale Luigi Alfieri che sa di aver creato "qualcosa di speciale, con Kubala, che è un visionario come me. E' un evento molto frizzante che esprime energia e sarà bello anche soltanto esserci", ha detto ancora annunciando la sua presenza, tra i giocatori.

Memo Grosso, direttore marketing di IVVA Tournament Pescara ‘25, ha ricordato che è nato tutto l'anno scorso durante la prima edizione, a Milano: i partecipanti hanno espresso il desiderio di giocare in spiaggia, e così è stata scelta Pescara. Attraverso Luigi Alfieri abbiamo presentato il progetto al Comune e poi tutti hanno sposato l'idea".