A Marina di Città Sant'Angelo un convegno sull'Intelligenza Artificiale

Si è svolto ieri, dalle ore 18, nel suggestivo Rosarubra Zen, a Marina di Città Sant’Angelo, il convegno “Mensnova – La rivoluzione intelligente”, un evento dedicato all’evoluzione dell’intelligenza artificiale e alle sue implicazioni nel mondo del lavoro e dell’impresa.

Viviamo nel mezzo di una trasformazione epocale. L’intelligenza artificiale sta ridefinendo profondamente il modo in cui lavoriamo, comunichiamo e creiamo valore. Tuttavia, ogni rivoluzione, per essere davvero intelligente, necessita di consapevolezza, visione e competenza. È proprio con questa premessa che Mensnova, dal latino mens (mente) e nova (nuova), si propone come un incontro per chi desidera comprendere il cambiamento e diventarne protagonista.

Il convegno ha visto la partecipazione di esperti e professionisti del settore, che hanno illustrato le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dall’intelligenza artificiale:

Pasqualino Brocco, esperto di comunicazione digitale e titolare della Juice Web Agency, ha aperto il dibattito analizzando le rivoluzioni che hanno cambiato la storia del lavoro fino all’era digitale.

Valerio De Fanis, CEO di Customer Value, ha approfondito il tema della trasformazione digitale delle imprese, evidenziando i benefici in termini di efficienza operativa e crescita.

Matteo Terenzio, CEO di Prisman Consulting, ha illustrato i vantaggi concreti dell’intelligenza artificiale per le aziende, con esempi di applicazioni strategiche.

Enrica Troiano, consulente finanziaria BNL, ha presentato gli strumenti bancari a disposizione delle imprese che intendono avviare la trasformazione digitale.

Alessandro Profeta, di Allianz Global Investors, ha chiuso il convegno con una panoramica sulle opportunità di investimento nel settore tecnologico.

"Mensnova è un’occasione di confronto fondamentale per chi vuole guardare al futuro con lucidità e strategia. La rivoluzione digitale è già in atto: comprenderla e governarla significa essere protagonisti del cambiamento, anziché subirlo", ha dichiarato Pasqualino Brocco, organizzatore dell’evento e titolare della Juice Web Agency.

Un viaggio tra lavoro, impresa, tecnologia e scelte consapevoli, che ha offerto ai partecipanti spunti e strumenti per affrontare la trasformazione con concretezza e visione strategica.