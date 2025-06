Il 7 e 8 giugno visite guidate al Parco paesaggistico Lauretum

Per le giornate del 7 e 8 giugno il Parco Paesaggistico Lauretum e il CEA di interesse regionale Giardino dei Ligustri organizzano passeggiate con visite guidate nell'articolato complesso di giardini e paesaggi agresti in fase di recupero intorno al centro storico di Loreto Aprutino.

La passeggiata si inserisce nell'evento nazionale Appuntamento in Giardino 2025, organizzato e promosso dall'Associazione Parchi e Giardini d'Italia. La manifestazione, che ha l'obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani, sarà l'occasione per far conoscere al pubblico giardini normalmente chiusi e per arricchire le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente aperti.

Accompagnati dall'esperto di giardini Alberto Colazilli, curatore del parco paesaggistico e supervisore dei restauri in corso, i visitatori potranno ammirare, oltre alla lussureggiante vegetazione e agli alberi storici, anche le importanti opere di restauro ambientale, rinaturalizzazione e riforestazione.

"Nel 2025 sono stati messa a dimora oltre 350 nuovi alberi e arbusti mediterranei e autoctoni con il recupero di altri spazi verdi riportati alla fruizione dei visitatori e valorizzati per l'educazione ambientale con le scolaresche.", commenta Colazilli, "E nel frattempo stiamo lavorando per realizzare nuovi spazi dedicati al giardino mediterraneo con l'inserimento di altre piante della vegetazione mediterranea, sempre per incrementare le attività didattiche e la fruizione a contatto con nuova biodiversità."

La passeggiata inizierà nel CEA di interesse regionale Giardino dei Ligustri, in via Pretara n.24, e percorrerà tutte le aree più importanti del parco paesaggistico, arrivando al giardino mediterraneo, al giardino acquatico, all'orto dei aromatiche, per poi proseguire fino all'uliveto panoramico con belvedere su Loreto Aprutino e alle nuove aree riforestate. La visita durerà circa un'ora.

Turni di visita guidata:

Sabato 7 giugno

Mattina: ore 11:00, ore 12:00.

Pomeriggio: ore 17:00, ore 19:00.

Domenica 8 giugno

Mattina ore 11:00, ore 12:00.

Pomeriggio: ore 17:00, ore 19:00.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a parcolauretum@gmail.com.