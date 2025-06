Montesilvano, un seminario sulla ContinuitÃ  Educativa tra Nido e Scuola dell'Infanzia

Sabato 7 giugno il Pala Dean Martin di Montesilvano ospiterà il seminario "Dialogo sul Tema della Continuità tra Nido e Scuola dell'Infanzia", un evento significativo condotto dai pedagogisti di Reggio Children, leader internazionale nel settore educativo. Il passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia è un passaggio cruciale per la crescita e il benessere dei bambini. Questo seminario offre un'importante opportunità di approfondimento e confronto tra educatori, coordinatori, dirigenti scolastici, famiglie e cittadini, sottolineando che il percorso educativo dei più piccoli riguarda l'intera comunità. Ispirato alla toccante riflessione di Chiara, 5 anni, "Ogni luogo che lascio, il pensiero mi resta nel cuore", l'evento metterà in luce i valori della continuità. Come descritto nelle Linee Guida Pedagogiche per il sistema integrato "zerosei", questa continuità mira a garantire "la costruzione di un continuum inteso come riferimenti teorici, coerenza del progetto educativo e scolastico, intenzionalità e scelte condivise" (dal progetto formativo 0/6, Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo) nei vissuti di bambini, insegnanti e famiglie.

L'evento si inserisce nelle attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) di Montesilvano, istituito a gennaio 2023 per rafforzare la governance educativa locale nella fascia d'età 0-6. Attraverso incontri bimestrali, all'interno di un più ampio programma formativo triennale curato da Reggio Children, il CPT sta lavorando per costruire percorsi di continuità verticale e orizzontale, prevedendo l'istituzione di 4 nuovi Hub per la Prima Infanzia e 3 nuovi asili nido comunali gestiti dall'Azienda Speciale, finanziati dal PNRR. La formazione è stata estesa anche ai comuni limitrofi (Pescara, Spoltore, Chieti, Loreto Aprutino, San Giovanni Teatino), con l'obiettivo di costruire una rete educativa territoriale di qualità. Il primo seminario, tenutosi a settembre 2023, ha visto la partecipazione di oltre 100 professionisti dell'istruzione, a dimostrazione dell'importanza e dell'interesse per lo sviluppo del sistema zerosei.

"Il seminario sulla continuità educativa è un pilastro fondamentale per il futuro dei nostri bambini", ha dichiarato Paolo Cilli, Assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Montesilvano. "Questo evento sottolinea il nostro impegno nel fornire un percorso educativo continuo e di supporto fin dai primi anni di vita. Siamo orgogliosi di ospitare i pedagogisti di Reggio Children, la cui competenza arricchirà senza dubbio la nostra comprensione collettiva e ci aiuterà a costruire un sistema educativo ancora più forte e coeso qui a Montesilvano. La partecipazione delle famiglie e della comunità in generale è essenziale, poiché il benessere e la crescita dei nostri bambini sono una responsabilità condivisa".

Sandra Santavenere, Presidente dell'Azienda Speciale, ha aggiunto: "L'Azienda Speciale è profondamente impegnata a promuovere un ambiente educativo di alta qualità per i nostri cittadini più giovani. Questo seminario, in collaborazione con il Comune e Reggio Children, è un passo fondamentale per garantire che il passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia sia il più fluido e arricchente possibile. Le riflessioni condivise da bambini come Chiara ci ricordano il significato emotivo di queste transizioni. Costruendo solidi percorsi di continuità e sviluppando nuove strutture, tra cui gli asili nido e i centri per la prima infanzia finanziati dal PNRR, stiamo gettando le basi per un sistema educativo realmente integrato e solidale, a beneficio di ogni bambino della nostra comunità".

Il Comune di Montesilvano, con il supporto scientifico di Reggio Children e dell'Azienda Speciale, invita educatori, dirigenti, insegnanti, genitori e tutti i cittadini a partecipare a questo momento di dialogo per contribuire alla costruzione di un sistema educativo solido e inclusivo che garantisca ai bambini un percorso di crescita e benessere.