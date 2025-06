Il ministro Pichetto Fratin e il governatore Marsilio inaugurano l'Oasi Barberini a Città Sant'Angelo

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha inaugurato a Città Sant’Angelo, insieme al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, l’Oasi Barberini, un parco solare che sorge vicino a colture alimentari frutto del recupero e della riconversione dei terreni industriali intorno alle attività manifatturiere di Barberini. Si tratta di un impianto produttivo d’eccellenza dedicato alla produzione di lenti in vetro appartenente al Gruppo EssilorLuxottica.

“Stiamo potenziando un insediamento all’epoca avviato dalla Barberini, oggi EssilorLuxottica - ha esordito il presidente Marsilio - Si tratta della più grande azienda italiana ed una delle più importanti a livello mondiale. Il fatto che stia investendo qui, in Abruzzo - ha proseguito - è un altro fiore all'occhiello, un'altra grande iniziativa di cui siamo orgogliosi. A Città Sant'Angelo abbiamo inaugurato un impianto fotovoltaico su 25 ettari di area industriale, senza sottrarre un metro all'agricoltura ma utilizzando aree industriali ormai da tempo dismesse o sottoutilizzate. Mi riferisco ad un impianto che genererà gran parte dell'energia elettrica che serve alla produzione della fabbrica delle lenti EssilorLuxottica”. Ma le novità riguardano anche altri ambiti altamente strategici.

“Stiamo risolvendo il problema dell'acqua per consentire anche la nascita di una fonderia che possa incrementare il ciclo produttivo dell’azienda raddoppiando così la forza lavoro. Siamo fieri ed orgogliosi del fatto che i vertici di Luxottica siano stati qui insieme al Ministro Pichetto Fratin e che abbiano toccato con mano l'operatività e anche il lavoro di squadra che le istituzioni del territorio stanno portando avanti per risolvere i problemi e favorire la crescita produttiva di questo insediamento. L'Abruzzo - ha concluso Marsilio - sarà sempre a fianco delle imprese che vogliano investire in questo territorio per creare posti di lavoro e quindi ricchezza e benessere per la nostra gente”.