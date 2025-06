Diorama Festival fa tappa per la prima volta a Collecorvino: la star è Fabrizio Bosso

Sabato 7 giugno, dalle ore 18 con ingresso gratuito, Diorama Festival (V edizione) approda per la prima volta a Collecorvino, nello spazio incantato del Convento di San Patrignano, per una tappa che celebra la bellezza del paesaggio abruzzese attraverso l’incontro tra suono, arte e comunità. Continua così il viaggio di Diorama alla (ri)scoperta dei luoghi più suggestivi della regione abruzzese: un racconto in movimento che trasforma borghi e spazi storici in palcoscenici aperti, dove cultura e territorio si fondono in un’unica esperienza immersiva.



IL PROGRAMMA

Alle ore 22 il palco accoglie un grande protagonista del jazz italiano: Fabrizio Bosso, tra le trombe più celebrate della scena nazionale, ospite speciale di una serata che intreccia prestigio e visione. Con lui, Salhara, progetto nato in Abruzzo e firmato da Piero Delle Monache e Deliuan, un duo che fonde elettronica, jazz e groove con un sound potente e contemporaneo. A seguire, i dj set ricercatissimi di JazzCat e Mat Chiavaroli, tra vinile, deep jazz e vibrazioni eleganti.



Alle ore 20.30, nel chiostro del convento, spazio all’arte visiva con “Canti per Marinaie”, prima performance live dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila all’interno del progetto triennale “La pazienza dell’acqua, la noia della pietra”, con 3 artiste abruzzesi, Francesca Chiola, Sara Dias, Satya Forte, curato da Maurizio Coccia e Dalia Cendamo, con la direzione artistica di Gioia Di Girolamo.

Una narrazione sensibile e stratificata che attraversa l’Abruzzo, tra installazione, performance e sguardi sul paesaggio. Non mancheranno il miglior street food abruzzese e una degustazione di bevande locali, per un’esperienza completa e autentica.



Paolo Cicalini, ideatore e direttore artistico di Diorama Festival, racconta: “Portare Diorama per la prima volta a Collecorvino è un’emozione speciale. È un borgo bellissimo, da vivere e da scoprire. Invitiamo le persone a lasciarsi sorprendere, a visitarlo, a camminarci dentro. Per noi è fondamentale sentire il sostegno autentico delle comunità e delle amministrazioni, e qui abbiamo trovato un’accoglienza straordinaria. Quando il dialogo con il territorio è vero, tutto diventa più potente, più necessario. Lavorare in questi luoghi, con questo calore, è un privilegio”.



Il sindaco di Collecorvino Paolo D’Amico aggiunge: “Un grandissimo onore per il nostro Paese, Collecorvino, poter accogliere il talentuoso Fabrizio Bosso, presso il convento di San Patrignano, nella cornice unica e spettacolare del Diorama Festival. Un evento di straordinaria bellezza dove arte, cultura e musica si incontrano regalando al nostro territorio una serata unica di grande spessore artistico. Non possiamo che essere onorati della presenza del Diorama Festival, con tutta la bellezza che regalerà al nostro Paese”.

Il Festival gode dell'Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, della Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, del Comune di Collecorvino, dell'Accademia di Belle Arti dell’Aquila.