A Francavilla al Mare domenica 8 giugno "Stai in campagna"

Domenica 8 giugno dalle 11 alle 23, in Contrada Cetti 41 a Francavilla al Mare, appuntamento con “Stai in campagna”, per trascorrere un'intera giornata immersi nella natura tra musica, arte, condivisione e libertà creativa. “Stai in campagna” è l’evento a cielo aperto firmato Mani Sporche e Grow Up. In programma: dj set, open mic, live painting, breakdance show, area relax, food & drink e attività per bambini.

L’area sarà a capienza limitata e l’ingresso verrà riservato ai soci di Mani Sporche Aps. Contributo: 10 euro per la tessera associativa (con un drink incluso). Informazioni: manisporcheaps@gmail.com. “Vieni a sporcarti le mani con noi, tra creatività e natura”, si legge in una nota diffusa dagli organizzatori.