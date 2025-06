Il M5S pianta nuovi alberi in memoria delle vittime della Palestina [FOTO]

Il progetto “Alberi per il Futuro”, promosso ogni anno dal Movimento 5 Stelle, prosegue a Pescara anche dopo l’ultima edizione di novembre 2024, trasformandosi in un’iniziativa “in movimento” che coinvolge attivamente cittadini e attività commerciali durante tutto l’anno.

“Come promesso in occasione dell’ultimo evento – commenta il capogruppo M5S Paolo Sola – l’impegno per il verde urbano non si è fermato a un singolo appuntamento annuale, ma si estende durante tutto l’anno, grazie alla collaborazione con la comunità locale. In risposta alle frequenti segnalazioni di aiuole vuote e spazi trascurati, infatti, il Movimento 5 Stelle si occupa della piantumazione di nuovi alberi mentre i commercianti coinvolti si impegnano a curarli, garantendone una crescita rigogliosa. Questo modello partecipativo – prosegue Sola – rafforza il legame tra i cittadini e il patrimonio arboreo della città, promuovendo una cultura della sostenibilità e della cura del bene comune”.

Proprio in questi giorni, infatti, il gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle locale si è impegnato in tre nuove piantumazioni in via Mazzarino, attribuendo a questo gesto un significato ancor più particolare, legato al delicato momento storico che stiamo attraversando.

“Abbiamo voluto dedicare questo gesto simbolico alla memoria di tutte le vittime di Gaza – spiega Paolo Sola – per non dimenticare le atrocità in corso e per condannare con forza il genocidio perpetrato dal governo israeliano contro il popolo palestinese. In un momento storico segnato da un’ingiustizia disumana, è doveroso ribadire con fermezza la nostra condanna per quello che sta avvenendo a Gaza, e la piantumazione di un albero – simbolo per eccellenza della vita, della crescita, della resistenza – rappresenta un segno concreto e duraturo di memoria. Abbiamo voluto che questi alberi parlassero per noi e per tutti quelli che, in silenzio, sentono il peso di ciò che sta accadendo. È anche un modo per alimentare una coscienza collettiva che invece deve urlare la propria indignazione senza rassegnarsi alla normalizzazione di una tragedia senza precedenti”.

In linea con questo impegno, anche il Movimento 5 Stelle Pescara parteciperà alla grande manifestazione nazionale per Gaza organizzata insieme a Pd e Alleanza Verdi e Sinistra, in programma sabato 7 giugno a Roma. Un lungo corteo che partirà alle 14 da Piazza Vittorio Emanuele II e si concluderà in piazza San Giovanni in Laterano, con l’obiettivo di unire tutte le voci che chiedono la fine immediata del massacro e dei crimini del governo Netanyahu a Gaza.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione e a unirsi a noi in questo percorso di impegno civile per costruire insieme una comunità più giusta e sostenibile – conclude Paolo Sola – anche attraverso un albero, che coltiva la memoria e contribuisce a scrivere un futuro diverso”. E per segnalare aiuole vuote o spazi verdi trascurati, l’invito è a contattare il Movimento 5 Stelle Pescara per aderire all’iniziativa “Alberi per il Futuro... in Movimento”.