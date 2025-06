Fa tappa a Pescara la campagna di sensibilizzazione "Per Olivia"

Lunedì 16 giugno, dalle ore 8:30 alle 13: 30, l'area mercatale di via Pepe ospiterà, salvo maltempo, la tappa locale della campagna di sensibilizzazione "Per Olivia", promossa da Adriatica Oli con il supporto di GoodCom e con la partecipazione di Ambiente Spa, gestore del servizio di igiene ambientale per il Comune di Pescara. L'iniziativa è dedicata alla raccolta differenziata degli oli vegetali esausti e punta a coinvolgere i cittadini in un gesto semplice ma concreto per la tutela dell'ambiente.

“Invitiamo tutti i cittadini all'info point, allestito per l’occasione, a portare con sé almeno un litro di olio vegetale esausto (come olio di frittura o olio delle conserve, tipo tonno o verdure sottolio)”, si legge in una nota di Ambiente Spa. “In cambio verrà consegnato un gadget in omaggio, fino a esaurimento scorte. Doniamo nuova vita agli oli vegetali esausti”.