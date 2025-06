Abbateggio, approvata la mozione per tumulazione animali dâ€™affezione accanto ai padroni

Ad Abbateggio sarà possibile tumulare gli animali d'affezione accanto ai loro proprietari. Il Consiglio comunale ha infatti approvato la mozione presentata da Emanuele Scipione e Mauro D'Atri della Lega in cui si invita l'amministrazione a istituire un regolamento in materia o ad integrare quello esistente, recependo in questo modo quanto previsto dalla legge regionale n.48/2023. La legge, voluta dalla Lega, consente di tumulare le ceneri degli animali domestici nella tomba o nel loculo del proprietario o in una tomba di famiglia, a condizione che siano collocate in un'apposita teca separata e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

"Ringraziamo la maggioranza per il sostegno - dichiarano i consiglieri Scipione e D'Atri -. Con questo regolamento, Abbateggio si allinea ad altri Comuni abruzzesi e risponde ad una richiesta sempre più diffusa tra i cittadini. Gli animali d'affezione sono ormai parte integrante di moltissime famiglie non solo come compagnia, ma come supporto emotivo. Continueremo a lavorare con impegno nell’interesse della nostra comunità", concludono.