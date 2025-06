Pescara-Ternana, completate le operazioni di pulizia della zona stadio e della riviera

"Sono terminate nelle prime ora della mattina le operazioni, da parte del personale di Ambiente spa, di raccolta e smaltimento dei rifiuti legati allo svolgimento della partita Pescara-Ternana nello stadio cittadino e ai festeggiamenti per la promozione, con una particolare attenzione alla pulizia della zona di via Pepe e dintorni e dell’intera riviera, spiaggia inclusa". Lo dicono l'assessore Cristian Orta e il presidente di Ambiente spa Ricardo Chiavaroli.

"Esprimiamo le nostre felicitazioni alla città e alla Pescara Calcio", proseguono, "per l'emozionante e meritatissima promozione e ringraziamo l’intero staff di Ambiente e i nostri operatori che già nella notte, oltre allo svolgimento dei servizi ordinari, hanno ripulito con cura la città e smaltito i rifiuti accumulati da ieri pomeriggio in poi, per preparare Pescara a questa bella domenica: per molti una giornata di mare, resa più piacevole dallo straordinario risultato calcistico".