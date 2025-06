Martelli sulla promozione in serie B del Pescara: "Ce l'abbiamo fatta"

“Ce l’abbiamo fatta, il Pescara è in Serie B: un traguardo straordinario, il sogno di un’intera città che si realizza. Una gioia immensa per tutti i pescaresi. Lo sport sprigiona ancora una volta il suo potere meraviglioso, quello di unire la comunità. Il risultato di ieri ha permesso ad un’intera città di festeggiare insieme, fianco a fianco, con orgoglio e appartenenza. Un grazie sincero e sentito ai nostri ragazzi, al mister Baldini, allo staff tecnico, alla dirigenza e a tutti coloro che hanno lavorato con sacrificio, passione e cuore per scrivere questa pagina indimenticabile della nostra storia sportiva”. Lo afferma l'assessore comunale allo Sport, Patrizia Martelli.

"Il grazie più grande va ai nostri meravigliosi tifosi: instancabili, appassionati, sempre presenti. Una piazza che stava strettissima in Serie C e che finalmente torna dove merita. Il tutto è avvenuto nella splendida cornice dello stadio Adriatico "G. Cornacchia", tirato a lucido in ogni gara e con un manto erboso perfetto. Un impianto che continueremo a valorizzare: ci siamo già attivati per sostituire, a partire dalla prossima stagione, il tabellone luminoso, ormai vecchio di vent’anni. Intanto Pescara abbraccia i campioni con orgoglio e riconoscenza. Questa promozione è di tutti noi", conclude Martelli.