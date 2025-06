Cremonese sul ritorno in Serie B del Pescara: “Proporrò di fare una grande festa”

"Proporrò alla Giunta e al Sindaco, di festeggiare degnamente, se ce ne saranno le condizioni, questo meraviglioso momento con una grande festa, per celebrare insieme a tutti i pescaresi e ai tifosi un sogno diventato realtà, il ritorno in Serie B. Viva il Pescara, viva lo sport, viva la nostra Pescara. Quello di ieri è stato un risultato straordinario, frutto di sacrificio, talento e passione. Il ritorno in Serie B del Pescara, dopo quattro anni, rappresenta una conquista che riempie d’orgoglio la nostra città. Voglio esprimere i più sentiti ringraziamenti e complimenti all’allenatore Silvio Baldini, ai calciatori, allo staff tecnico e a tutta la società per aver raggiunto questo traguardo prestigioso con determinazione e spirito di squadra. Un ringraziamento speciale va a tutti i tifosi biancazzurri, a quelli che ci sono sempre stati e a quelli che, grazie all’entusiasmo, si sono riavvicinati. Ieri ne erano oltre 20mila e li ringrazio uno a uno. Il salto di categoria non è solo un successo sportivo: è un’opportunità concreta per Pescara. Il prestigio della Serie B comporta una visibilità a livello nazionale, rafforza l’identità cittadina e crea un indotto economico significativo per la comunità e la sua immagine”.

E' quanto afferma in una nota l'assessore comunale agli Eventi, Alfredo Cremonese.