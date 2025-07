Forum Abruzzo Sostenibile, seconda edizione mercoledÃ¬ 9 luglio con Lara Ponti

Lara Ponti, Vicepresidente nazionale Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG sarà ospite di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico per la seconda edizione del Forum Abruzzo Sostenibile, un appuntamento di rilievo nazionale che si terrà mercoledì 9 luglio a partire dalle ore 15.00, presso la sede associativa di Pescara.

Il Forum - organizzato da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e dal Contratto di Rete Imprese per la Sostenibilità - rappresenta un momento di confronto strategico sul futuro dell’Abruzzo, e affronterà la sostenibilità nelle sue molteplici dimensioni: ambientale, economica e sociale. La transizione ecologica e digitale, i nuovi modelli produttivi e il ruolo delle istituzioni sono al centro del dibattito, che vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e tecnico-scientifico.

In un momento cruciale per la definizione delle politiche di sviluppo, l’evento intende stimolare un dialogo concreto sulle opportunità legate alla doppia transizione – digitale e green – offrendo una panoramica degli strumenti a disposizione delle imprese per affrontare le sfide del cambiamento e coglierne le potenzialità.

L’evento, che gode dell’alto Patrocinio della Regione Abruzzo, vedrà l’intervento di:

Lorenzo Dattoli , Presidente Confindustria Abruzzo Medio Adriatico;

, Presidente Confindustria Abruzzo Medio Adriatico; Emanuele Imprudente , Vicepresidente e Assessore Regione Abruzzo;

, Vicepresidente e Assessore Regione Abruzzo; Donatella Proto , Direttore Generale Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR – MIMIT;

, Direttore Generale Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR – MIMIT; Lara Ponti , Vicepresidente Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG;

, Vicepresidente Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG; Marco Bellezza , Chief Operations Officer Dipartimento per la Trasformazione Digitale;

, Chief Operations Officer Dipartimento per la Trasformazione Digitale; Luca Proietti , Direttore generale Economia circolare e bonifiche – MASE;

, Direttore generale Economia circolare e bonifiche – MASE; Fiorella Perrucci , Centro Studi per l’Economia Circolare – CONAI;

, Centro Studi per l’Economia Circolare – CONAI; Massimo Giusti , Direttore tecnico ARPA Abruzzo;

, Direttore tecnico ARPA Abruzzo; Francesco D’Alessandro , Presidente Sezione Ambiente Confindustria Abruzzo Medio Adriatico;

, Presidente Sezione Ambiente Confindustria Abruzzo Medio Adriatico; Alessandro Addari, Presidente Contratto di Rete Imprese per la Sostenibilità.

Modera Evelina Frisa, giornalista professionista. Il Forum è realizzato con la sponsorizzazione di I.T.RO.FER S.A.S. e Golden Group. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli interessati.