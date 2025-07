Tentativo di rivolta nel carcere di San Donato, la solidarietà della Lega

Una tentata rivolta è avvenuta ieri nel carcere di San Donato. Sette detenuti nordafricani, armati di bastoni, hanno invaso la rotonda al piano terra forzando il cancello delle scale, ma sono stati contenuti dagli agenti di polizia penitenziaria. Solidarietà agli operatori giunge da Luigi Frangione, responsabile del Dipartimento regionale Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega.

"A Pescara – spiega – l’intervento tempestivo degli agenti ha evitato conseguenze gravi, riuscendo a contenere un tentativo di rivolta. Gli agenti operano ogni giorno con grande professionalità e dedizione, spesso in condizioni complesse. A loro va il nostro grazie e la nostra vicinanza".

E aggiunge: "Come Lega siamo al fianco degli operatori del comparto e stiamo seguendo con attenzione l'attuazione dei provvedimenti previsti dal governo, alcuni dei quali voluti proprio dal nostro partito. E, dunque, assunzioni straordinarie di personale; nuove procedure concorsuali per funzionari, psicologi, mediatori culturali e professionisti dell'area trattamentale; investimenti nelle attività lavorative per i detenuti e nel benessere del personale. Inoltre il nuovo Decreto Sicurezza contiene importanti misure di tutela per le forze dell'ordine. La Lega continuerà a sostenere ogni misura utile a rafforzare la sicurezza negli istituti e a tutelare il lavoro prezioso svolto ogni giorno dalla polizia penitenziaria".