Regata dei gonfaloni, 25 equipaggi alla trentesima edizione in ricordo di Giovanni Verzulli

Regata dei Gonfaloni, edizione numero 30. L'associazione Il Maestrale, guidata da Fabrizio Verzulli, affiancata e sostenuta dal Comune di Pescara, annuncia il programma del 23 e 24 agosto prossimi quando i 25 equipaggi partecipanti, distinti tra maschili e femminili, composti ognuno da 10 vogatori e un timoniere, si ritroveranno al molo sud del porto canale per una sfida che è cresciuta negli anni e che ha coinvolto non solamente altre città italiane che si affacciano sul mare ma anche le squadre di altri paesi.

"Il pomeriggio del 23 agosto ci sarà una degustazione di pesce fritto con intrattenimento dal vivo, mentre il 24 ci saranno le gare sul fiume, con la sfida a colpi di remi tra i gozzi marinari, che saranno precedute dalle gare. Si comincerà dalla mattina alle 9 e il percorso sarà di almeno un miglio marino", ha annunciato Verzulli, figlio di Giovanni, uno storico armatore che volle la Regata a Pescara. Verzulli porta avanti la tradizione insieme alla famiglia, e "le soddisfazioni sono tante", ha detto la moglie, Cinzia Girolami, "così come l'impegno, e tutti ricordano Giovanni con affetto". Entusiasta l'assessore allo Sport Patrizia Martelli "per un appuntamento che torna nel nostro fiume e che mette in risalto la tradizione marinara della città, da valorizzare sempre, insieme al desiderio dei pescaresi di mettersi alla prova e di sfidare gli altri equipaggi a testa alta. La Regata sposa i valori dello sport che in questo caso fanno il paio con l'amore per il mare, fonte di vita per la nostra marineria".

"Quando la Regata è nata, io ero assessore al Turismo", ha detto Masci, "ed è bello vedere che ha resistito nel tempo. All'epoca l'idea era di far confrontare la marina nord con quella sud ma poi la Regata è stata estesa ad altre regioni e alla costa croata. Dopo Giovanni, alla guida de Il Maestrale è arrivato Fabrizio che ha ereditato la passione del padre. Una manifestazione che non può mancare, a Pescara, perché affonda le radici nella nostra identità e nella cultura del mare".