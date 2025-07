Beppe Frattaroli in concerto a Manoppello domenica 13 luglio

Nell’ambito della rassegna “Manoppello sotto le stelle”, promossa dal Comune di Manoppello, il poliedrico artista Beppe Frattaroli porterà̀ in scena lo spettacolo ‘Liberi nella trappola – aperti alla speranza’, un percorso tra parole e suoni che indaga con intensità̀ e delicatezza i movimenti dell’animo umano. Già̀ rappresentato in numerose città italiane, lo spettacolo si sviluppa come un viaggio lungo i sentieri del cuore, attraverso monologhi, filmati, musiche e brani d’autore in italiano e latino. Un’esperienza originale che invita il pubblico a riflettere su interrogativi profondi e universali: Chi siamo? Cosa muove le nostre scelte? Quali sentimenti abitano il nostro cuore? Siamo capaci di riconoscerli? E, una volta riconosciuti, abbiamo il coraggio di scegliere quali accogliere e quali respingere?

Lo spettacolo propone anche una riflessione sulla spiritualità̀ e sulla relazione: Per chi crede, quanto è autentico il legame con Dio? E per chi non crede, quanto conta la relazione con gli altri? Che significato ha la fede nella nostra vita? E se è assente o trascurata, quanto siamo disposti a esplorarla per non rinunciare a qualcosa che potrebbe trasformare profondamente la nostra esistenza? Una serata di consapevolezza, bellezza e speranza nella cornice intima di Piazza San Francesco alle ore 21:00 Ad accompagnare Beppe Frattaroli sul palco sarà Alessandra Furio, giovane cantante pescarese che collabora con lui da oltre due anni. La sintonia tra i due artisti arricchisce lo spettacolo di intensità̀ e profondità̀ emotiva.

Nel corso della sua carriera, il poliedrico artista Beppe Frattaroli ha collaborato con importanti protagonisti dello spettacolo e della cultura, tra cui Enrico Montesano, Paola Gassman, Dacia Maraini, Pupi Avati, Erri De Luca, Kay McCarthy, Tosca e molti altri, attraversando con sensibilità̀ diversi linguaggi espressivi. Ha portato la sua musica in luoghi significativi come il carcere dell’Ucciardone di Palermo e nei quartieri periferici di Kinshasa, e della Bosnia dove ha sostenuto progetti umanitari e culturali. Il suo percorso discografico è contraddistinto da una coerenza unica: ogni album compone un frammento di una frase più̀ ampia. Tra questi, ‘Beatitudine quaerens’ è considerato il primo disco di musica d’autore scritto in latino. Si è esibito anche per Papa Francesco presso l’Aula Paolo VI.

Frattaroli ha partecipato come relatore in prestigiosi contesti accademici, tra cui la Luiss Business School, dove ha condiviso riflessioni sul rapporto tra arte, filosofia e formazione. Tra i riconoscimenti ottenuti: il Premio Nazionale Pratola per la musica e il Premio Mia Martini per il brano ‘Solamente tu’, interpretato da Claire D. Premio Montecatini Terme per ‘Tango tango’, come autore e produttore di Claire D. Menzione d’onore al Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera per ‘Fammi sentire in un sogno’, brano sull’Alzheimer ispirato a una sua esperienza personale. Il videoclip, diretto da Mattia Bello, ha ottenuto ulteriori premi: Madonie Film Festival, Sipontum Arthouse International Film Festival, menzione d’onore ai Milan Gold Awards come miglior video musicale. Attualmente Beppe Frattaroli conduce la rubrica radiofonica “Le sinfonie dell’anima” sulle frequenze di Radio Speranza.