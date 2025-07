Ambiente S.p.A. prosegue gli interventi di Bird Control sul territorio comunale

Ambiente S.p.A. conferma il proseguimento degli interventi di Bird Control sul territorio comunale, in collaborazione con Falcong Srls. Le attività, già svolte nel mese di giugno 2025, proseguiranno con interventi regolari e mirati anche nei mesi successivi. Il piano prevede l’impiego di tecnologie avanzate come scanner termici, droni, dissuasori laser, ultrasuoni e sistemi robotizzati per un’azione predittiva, non invasiva e pienamente rispettosa del benessere animale. L’approccio integrato si basa sullo studio comportamentale dei piccioni urbani, riducendo progressivamente l’utilizzo dei falchi.

Il calendario aggiornato degli interventi di luglio è disponibile sul sito di Ambiente S.p.A. all’indirizzo https://www.interventipescara.it/2025/Bird-Control-2025. L’obiettivo resta la tutela dell’ambiente urbano e della salute pubblica, attraverso una dissuasione etica e tecnologicamente avanzata.