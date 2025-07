A Pescara il 17 luglio la Notte Bianca. Tante iniziative per aiutare il commercio

Negozi aperti, esibizione di artisti di strada e intrattenimento musicale. Sono alcuni degli ingredienti della Notte Bianca che il Comune ha organizzato per giovedì 17 luglio, a partire dalle ore 21, con iniziative in piazza Sacro Cuore, corso Umberto, piazza della Rinascita, piazza Unione, corso Manthoné e in via delle Caserme, per rilanciare il commercio cittadino. Un'idea che nasce dagli incontri dei mesi scorsi tra il Comune e le associazioni di categoria. Nell'ambito delle attività per favorire il commercio sono state promosse anche altre iniziative: oltre agli appuntamenti già dedicati ai bambini e che proseguiranno nelle prossime settimane in piazza Primo Maggio, nel weekend ci sarà il Warner Bros. Discovery Celebration Tour 2025 allo Stadio del Mare.

Sul fronte musicale, tra gli appuntamenti dell'estate spiccano i concerti allo Stadio del Mare di Clara (16 agosto, ore 21), Rocco Hunt (17 agosto, ore 21), Gaia (18 agosto, ore 21), Fedez con apertura affidata al dj set di Nesli (20 agosto, ore 21). L'ingresso è gratuito. Ai big si aggiungeranno gruppi locali che si esibiranno in piazza della Rinascita, dal 6 al 14 agosto, dalle ore 21.20 alle 24. In programma Enrica Panza & l'appuntamento live, Klaudia DG Band, Shades of Black, Dada - Ivan Graziani tribute band, Tastaferri Band, Reminisce - R.E.M. Tribute Band, Rino Gaetano & Friends, Clocks, MIC Live Show Band con la special guest Sofia Bevilacqua, Scena Muta, Studio Uno e Disco Machine band.