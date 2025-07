Pescara, sono 28 i convocati per il ritiro. Sabato la presentazione di Vivarini

Sabato 12 luglio partirà la stagione ufficiale del Pescara all'Ekk Hotel con la presentazione ufficiale del tecnico Vincenzo Vivarini. Domenica invece al via il ritiro pre campionato a Silvi. Il primo allenamento è fissato per il pomeriggio. Sono 28 i calciatori convocati da Vincenzo Vivarini. Portieri. Carlo Bassorizzi (18), Nicolò Profeta (18), Ivan Saio (23). Difensori: Marco Balzano (21), Riccardo Brosco (34), Carlo Crialese (32), Davide Giannini (20), Matteo Milan (19), Filippo Pellacani (27), Cornelius Staver (22). Centrocampisti: Lorenzo Berardi (19), Matteo Dagasso (21), Antonino De Marco (21), Erdis Kraja (25), Lorenzo Meazzi (24), Giacomo Olzer (24), Giuseppe Saccomanni (18), Niccolò Squizzato (23), Georgi Tunjov (24), Luca Valzania (29). Attaccanti: Antonio Arena (16), Accursio Bentivegna (29), Gianmarco Cangiano (23), Andrea Ferraris (22), Davide Merola (25), Riccardo Tonin (24), Luca Sasanelli (20), Michael Zeppieri (19).

Intanto, in vista dell'avvio del ritiro precampionato previsto per domenica 13 luglio, il Pescara Calcio ha reso noto il programma delle prime gare amichevoli precampionato: sabato 19 luglio, ore 18: Pescara-Collecorvino (Seconda Categoria); martedì 22 luglio, ore 18: Pescara-R.U.T.B. (Serie C - Belgio); domenica 27 luglio, ore 18: Pescara-avversario da definire; mercoledì 30 luglio, ore 20 Triangolare con Teramo e Pineto, Stadio di Teramo; sabato 2 agosto, ore 18 Pescara-Potenza (Lega Pro). Le sedi delle gare amichevoli saranno comunicate prossimamente.