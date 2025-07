Torna "Concerti sotto le stelle", eventi all'Aurum e al Porto Turistico: il programma

Prenderà il via sabato 12 luglio "Concerti sotto le stelle", Pescara international music festival, edizione numero 32, che proseguirà fino al 27 agosto, con due appuntamenti serali per ogni data (dalle ore 21.30) al piazzale Michelucci dell'Aurum e all'Arena del Porto Turistico. La direzione artistica è affidata a Maurizio Di Fulvio che ha avuto il supporto dell'assessorato comunale alla Cultura. L'apertura è affidata, all'Aurum, a Giordano Sforzini e al Trio Italiano.

"Tantissimi gli artisti che si esibiranno, da tutte le aree geografiche del mondo, con stili anche differenti, e personaggi internazionali, nomi locali e italiani e poi tanti giovani ai quali cerchiamo di dare spazio", spiega Di Fulvio. "Tra gli ospiti di rilievo, Antonella Ruggiero, il 25 agosto, che tornerà dopo qualche anno con un progetto innovativo per la presentazione di alcuni brani del periodo elettronico dei Mattia Bazar: si esibirà con Roberto Olzer, suonatore di organo liturgico.

Prima ancora, il 23 luglio, Emanuela Di Benedetto e Maurizio Rolli, con Gianfranco Continenza Overflow, e il 31 luglio sul palco ci sarà il chitarrista Sinan Ersahin, dal Conservatorio di Istanbul, mentre il 6 agosto ascolteremo il celebre chitarrista siciliano Francesco Buzzurro, che ritengo tra i più grandi al mondo, con Daria Biancardi. Il 12 agosto spazio a Rosalia De Souza, grande nome dal Brasile, ma qui in città arriveranno anche dagli Usa, dal Vietnam, dall'America Latina, e avremo tanti nomi europei. Cito, tra gli altri, Jonathan Gangi, il 15 luglio, e Vũ Đức Hiển, il 18 luglio. La chiusura, grandiosa, sarà affidata a Placido Domingo Junior, un artista a tutto tondo da Citta del Messico, protagonista di pochissime date in Europa, per vivere una esperienza di voce fantastica". Il programma completo è sulla web App Vivipescara. I biglietti su Ciaotickets.